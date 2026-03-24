Microsoft chặn thủ thuật tăng tốc SSD trên Windows 11

Theo Neowin, chỉ vài tháng sau khi cộng đồng phát hiện ra cách kích hoạt tính năng 'Native NVMe' từ Windows Server để tăng tốc độ ghi dữ liệu lên tới 80% cho SSD trên Windows 11, Microsoft đã chính thức ra tay ngăn chặn.

Microsoft 'bóp' 80% tốc độ SSD trên Windows 11 bằng một bản cập nhật

Vụ việc bắt đầu khi Microsoft công bố Windows Server 2025 sẽ hỗ trợ kiến trúc Native NVMe mới, giúp các hệ thống máy chủ đạt được chỉ số IOPS (số lần truy cập nhập/xuất mỗi giây) tăng đột biến. Microsoft giải thích rằng họ đã loại bỏ cơ chế xem SSD NVMe như một ổ đĩa SCSI (Small Computer System Interface) lỗi thời, vốn được thiết kế cho các ổ đĩa quay HDD.

Ngay lập tức, những người đam mê công nghệ đã phát hiện ra các khóa Registry để mang tính năng này lên Windows 11 phiên bản 24H2 và 25H2. Kết quả thực tế là cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là ở tốc độ ghi ngẫu nhiên (Random Write).

Tốc độ của SSD trên Windows 11 tăng vọt sau khi kích hoạt Native NVMe ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NOTEBOOK CHECK

Dựa trên các kết quả AS SSD Benchmark được chia sẻ rộng rãi, tốc độ ghi ngẫu nhiên (4K-64Thrd) đã tăng vọt một cách đáng kể sau khi áp dụng thủ thuật, đẩy điểm số tổng thể của ổ SSD lên một tầm cao mới. Tác động của chỉ số IOPS cải thiện này đã giúp hệ thống phản hồi nhanh nhạy, đặc biệt là với các máy tính có CPU yếu hơn.

Tuy nhiên, trong các bản dựng Windows 11 Insider mới nhất, các thành viên trên diễn đàn My Digital Life đã phát hiện ra các lệnh Registry trước đây đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Microsoft dường như âm thầm chặn tính năng này, buộc người dùng quay lại trình điều khiển NVMe chuẩn SCSI chậm hơn.

Tại sao Microsoft lại chặn tính năng này?

Dù không đưa ra thông báo chính thức, các chuyên gia suy đoán Microsoft lo ngại về tính ổn định. Một tính năng chưa được kiểm thử kỹ lưỡng (mới chỉ được tối ưu cho môi trường máy chủ) có thể gây ra lỗi dữ liệu, màn hình xanh hoặc xung đột phần cứng trên hàng tỉ thiết bị.

Việc cho phép kích hoạt một tính năng thử nghiệm như vậy là quá mạo hiểm đối với Microsoft trên các phiên bản Windows dành cho người dùng phổ thông.

Người dùng vẫn có cách 'lách luật'

Dù con đường tinh chỉnh Registry đã bị chặn, nhưng cộng đồng người dùng vẫn tìm được cách khác để 'lách luật'. Trang Deskmodder lưu ý rằng người dùng vẫn có thể kích hoạt tính năng Native NVMe thông qua công cụ chuyên dụng ViVeTool, cách thực hiện như sau:

Tải ViVeTool từ GitHub và giải nén.

Nhấp phải vào menu Start > chọn Terminal (Admin) dưới quyền Command Prompt (phím tắt Ctrl + Shift + F2).

Di chuyển tới thư mục chứa ViVeTool, ví dụ thư mục ViVe nằm trong ổ C, hãy gõ cd C:\ViVe và nhấn Enter.

Tiếp tục gõ lệnh vivetool /enable /id:60786016,48433719 rồi nhấn Enter.

Khởi động lại máy tính.

Khởi động Terminal với quyền Command Prompt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WINAERO

Tất nhiên, việc sử dụng các công cụ can thiệp sâu vào hệ thống như ViVeTool luôn tiềm ẩn rủi ro. Tuy nhiên, với những người muốn 'vắt kiệt' hiệu năng từ chiếc SSD đắt tiền, đây là cái giá họ sẵn sàng trả để Windows 11 không còn kìm hãm tốc độ máy tính.