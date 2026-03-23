Microsoft sắp loại bỏ việc ép buộc đăng nhập tài khoản khi cài Windows 11

Kể từ khi ra mắt, Windows 11 đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng công nghệ khi bắt buộc người dùng phải có kết nối internet và tài khoản Microsoft mới có thể hoàn tất quá trình thiết lập máy (OOBE). Tuy nhiên, một tín hiệu đáng mừng vừa xuất hiện, hứa hẹn sẽ trả lại sự tự do cho hàng triệu người dùng.

Khi chính sếp Windows cũng không thích

Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội X, khi người dùng đặt câu hỏi chất vấn về việc tại sao Microsoft lại gây khó dễ cho những ai chỉ muốn sử dụng tài khoản cục bộ (Local Account).

Và bất ngờ Phó chủ tịch Scott Hanselmann của Microsoft, người đang chịu trách nhiệm chính trong việc cải thiện Windows 11, đã không ngần ngại công khai thừa nhận: "Tôi ghét điều đó". Quan trọng hơn, vị lãnh đạo này khẳng định ông đang "trực tiếp nỗ lực để thay đổi nó".

Đây là một lời thú nhận hiếm hoi và đầy sức nặng từ nội bộ tập đoàn phần mềm lớn nhất thế giới, cho thấy tiếng nói của người dùng cuối cùng đã chạm đến những cấp quản lý cao nhất.

Sếp lớn của Microsoft thừa nhận ông không thích việc ép buộc đăng nhập tài khoản ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hiện tại, để cài đặt Windows 11 mà không cần tài khoản Microsoft, dân kỹ thuật thường phải sử dụng những 'chiêu' như câu lệnh start ms-cxh:localonly trong Command Prompt hoặc dùng các công cụ bên thứ ba như Rufus để can thiệp bộ cài.

Nếu kế hoạch của ông Scott Hanselmann được thông qua, quy trình cài đặt Windows 11 sẽ trở nên đơn giản và thân thiện hơn bao giờ hết. Người dùng có thể thiết lập máy hoàn toàn ngoại tuyến và sử dụng tài khoản cục bộ ngay từ đầu, một tính năng vốn là tiêu chuẩn trên các thế hệ Windows trước đây.

Động thái này nằm trong chiến dịch lớn của Microsoft nhằm lấy lại niềm tin từ người dùng sau hàng loạt tranh cãi. Bên cạnh việc xem xét bỏ ép buộc tài khoản, hãng cũng đang ráo riết chuẩn bị các bản cập nhật cho phép di chuyển thanh Taskbar, cải thiện hiệu suất và làm cho Windows Update trở nên dễ kiểm soát hơn.

Dù quyết định cuối cùng vẫn cần sự gật đầu từ các ông lớn tại Redmond, nhưng việc một vị phó chủ tịch công khai đứng về phía người dùng là minh chứng rõ nhất cho thấy một kỷ nguyên Windows 11 'tự do' hơn đang đến gần.