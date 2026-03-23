Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Microsoft sắp loại bỏ việc ép buộc đăng nhập tài khoản khi cài Windows 11

Phong Đỗ
23/03/2026 09:28 GMT+7

Lãnh đạo Microsoft công khai tuyên bố về việc không thích tính năng phiền phức nhất trên Windows 11.

Kể từ khi ra mắt, Windows 11 đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng công nghệ khi bắt buộc người dùng phải có kết nối internet và tài khoản Microsoft mới có thể hoàn tất quá trình thiết lập máy (OOBE). Tuy nhiên, một tín hiệu đáng mừng vừa xuất hiện, hứa hẹn sẽ trả lại sự tự do cho hàng triệu người dùng.

Khi chính sếp Windows cũng không thích

Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội X, khi người dùng đặt câu hỏi chất vấn về việc tại sao Microsoft lại gây khó dễ cho những ai chỉ muốn sử dụng tài khoản cục bộ (Local Account).

Và bất ngờ Phó chủ tịch Scott Hanselmann của Microsoft, người đang chịu trách nhiệm chính trong việc cải thiện Windows 11, đã không ngần ngại công khai thừa nhận: "Tôi ghét điều đó". Quan trọng hơn, vị lãnh đạo này khẳng định ông đang "trực tiếp nỗ lực để thay đổi nó".

Đây là một lời thú nhận hiếm hoi và đầy sức nặng từ nội bộ tập đoàn phần mềm lớn nhất thế giới, cho thấy tiếng nói của người dùng cuối cùng đã chạm đến những cấp quản lý cao nhất.

Sếp lớn của Microsoft thừa nhận ông không thích việc ép buộc đăng nhập tài khoản

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hiện tại, để cài đặt Windows 11 mà không cần tài khoản Microsoft, dân kỹ thuật thường phải sử dụng những 'chiêu' như câu lệnh start ms-cxh:localonly trong Command Prompt hoặc dùng các công cụ bên thứ ba như Rufus để can thiệp bộ cài.

Nếu kế hoạch của ông Scott Hanselmann được thông qua, quy trình cài đặt Windows 11 sẽ trở nên đơn giản và thân thiện hơn bao giờ hết. Người dùng có thể thiết lập máy hoàn toàn ngoại tuyến và sử dụng tài khoản cục bộ ngay từ đầu, một tính năng vốn là tiêu chuẩn trên các thế hệ Windows trước đây.

Động thái này nằm trong chiến dịch lớn của Microsoft nhằm lấy lại niềm tin từ người dùng sau hàng loạt tranh cãi. Bên cạnh việc xem xét bỏ ép buộc tài khoản, hãng cũng đang ráo riết chuẩn bị các bản cập nhật cho phép di chuyển thanh Taskbar, cải thiện hiệu suất và làm cho Windows Update trở nên dễ kiểm soát hơn.

Dù quyết định cuối cùng vẫn cần sự gật đầu từ các ông lớn tại Redmond, nhưng việc một vị phó chủ tịch công khai đứng về phía người dùng là minh chứng rõ nhất cho thấy một kỷ nguyên Windows 11 'tự do' hơn đang đến gần.

Tin liên quan

Windows 11 sắp cho phép hoãn Windows Update 'bao lâu cũng được'

Windows 11 sắp cho phép hoãn Windows Update 'bao lâu cũng được'

Người dùng máy tính Windows 11 đã gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát các bản cập nhật, tuy nhiên mọi thứ sắp thay đổi.

Khám phá thêm chủ đề

Microsoft đăng nhập tài khoản Windows 11 OOBE cài đặt Windows 11
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận