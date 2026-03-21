Windows 11 sắp cho phép hoãn Windows Update 'bao lâu cũng được'

Trừ khi áp dụng các phương pháp cực đoan có thể gây hư hỏng, lựa chọn duy nhất của người dùng máy tính Windows là tạm dừng cập nhật trong 1 tuần hoặc tối đa 30 ngày. Đặc biệt, Windows 11 thường khiến người dùng bối rối với quy trình cập nhật khi họ không thể tắt máy hoặc khởi động lại mà không phải chờ đợi Windows Update hoàn tất.

Hơn nữa, những chiến thuật không mong muốn của Microsoft trong việc cài đặt các phần mềm không cần thiết đã khiến hàng triệu người dùng máy tính cảm thấy khó chịu mỗi khi biểu tượng Windows Update xuất hiện trên thanh tác vụ.

Giờ đây, sau một thập kỷ kiểm soát hạn chế đối với Windows Update, Microsoft cuối cùng đã quyết định lắng nghe ý kiến của người dùng. Trong nỗ lực khắc phục các lỗi của Windows 11 và giải quyết những phàn nàn từ khách hàng, công ty đã công bố những thay đổi lớn đối với quy trình cập nhật. Theo đó, Windows 11 sẽ cho phép người dùng tạm dừng cập nhật "bao lâu tùy thích", như lời người đứng đầu bộ phận Windows Pavan Davuluri.

Nỗi khổ của người dùng Windows 11 sắp chấm dứt

Hiện tại, Windows 11 chỉ cho phép tạm dừng cập nhật trong tối đa 30 ngày, sau đó hệ thống sẽ tự động tải xuống các bản cập nhật có sẵn mà không cần sự đồng ý của người dùng. Để giảm thiểu những điều khó chịu, Microsoft đã giới hạn số lần khởi động lại bắt buộc chỉ còn một lần mỗi tháng. Hơn nữa, khi người dùng cần khởi động lại hoặc tắt máy, Windows Update sẽ không gây cản trở khi cung cấp các tùy chọn tắt máy và khởi động lại, thay vì chỉ có "tắt máy và cài đặt bản cập nhật".

Microsoft cũng cam kết cải thiện chất lượng các bản cập nhật và làm cho quy trình này trở nên minh bạch hơn. Trong trường hợp xảy ra sự cố, các phương pháp khôi phục đáng tin cậy sẽ giúp hệ thống hoạt động trở lại bình thường.

Cải tiến Windows Update chỉ là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Microsoft nhằm khắc phục các lỗi của Windows 11 trong năm 2026. Các cải tiến khác đang được công ty thử nghiệm bao gồm nâng cao hiệu suất hệ điều hành, cải tiến thanh tác vụ, File Explorer, Windows Search, giảm mức tiêu thụ tài nguyên và nhiều tính năng khác.

Thông tin về những cải tiến này xuất hiện trong bối cảnh thú vị khi Apple vừa ra mắt MacBook Neo - một máy tính xách tay có giá 599 USD và gây bất ngờ cho ngành công nghiệp PC. Có vẻ như Microsoft cuối cùng đã nhận ra vấn đề và đang nỗ lực khắc phục những sai lầm nhằm cải thiện danh tiếng không mấy tốt đẹp của Windows 11.