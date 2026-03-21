Tính năng được mong chờ nhất trên Windows 11 sắp quay lại

Kiến Văn
21/03/2026 11:47 GMT+7

Microsoft vừa thông báo sẽ khắc phục một trong những hạn chế lớn nhất của Windows 11: khả năng di chuyển thanh tác vụ.

Theo Digitaltrends, người dùng sẽ sớm có thể định vị thanh tác vụ ở phía trên hoặc hai bên màn hình, thay vì chỉ bị khóa ở phía dưới như trước đây. Bản cập nhật mới đang trong giai đoạn thử nghiệm và sẽ được triển khai cho người dùng Windows Insider trước, sau đó sẽ đến tay tất cả người dùng Windows 11 vào cuối năm nay.

Khả năng tùy chỉnh các vị trí thanh tác vụ sẽ sớm được cung cấp trở lại Windows 11

ẢNH: MICROSOFT

Tính năng di chuyển thanh tác vụ từng tồn tại trong các phiên bản Windows trước đây nhưng đã bị loại bỏ trong thiết kế lại Windows 11 vào năm 2021 và gây ra nhiều phản ứng tiêu cực từ cộng đồng người dùng lâu năm. Microsoft cho biết, việc khôi phục tính năng này là một trong những yêu cầu phổ biến nhất từ khi Windows 11 ra mắt. Công ty đang nỗ lực xây dựng lại niềm tin từ người dùng bằng cách tập trung vào khả năng sử dụng và tùy chỉnh, thay vì chỉ thêm các tính năng mới.

Lý do Windows 11 mất khả năng di chuyển thanh tác vụ

Việc Microsoft loại bỏ khả năng di chuyển thanh tác vụ xuất phát từ việc thiết kế lại dựa trên Windows 10X nhằm tạo ra một giao diện gọn gàng hơn. Tuy nhiên, quyết định này đã làm mất đi chức năng nhiều người dùng sử dụng hằng ngày. Giờ đây, Microsoft đang dần khôi phục các tính năng đã giúp Windows trở nên linh hoạt hơn.

Thanh tác vụ mới sẽ cho phép người dùng đặt nó ở các vị trí: trên cùng, trái, phải hoặc dưới cùng của màn hình. Thay vì kéo thả như trong các phiên bản trước, người dùng sẽ có thể chọn vị trí thông qua các tùy chọn nhanh trong cài đặt hoặc menu chuột phải.

Các thao tác lựa chọn tương đối đơn giản chỉ với một vài cú nhấp chuột

ẢNH: MICROSOFT

Mặc dù có vẻ là một thay đổi nhỏ, nhưng đối với nhiều người, đặc biệt là những người sử dụng màn hình siêu rộng hoặc thiết lập đa màn hình, vị trí của thanh tác vụ có thể ảnh hưởng lớn đến quy trình làm việc và khả năng sử dụng. Bản cập nhật cho Windows 11 không chỉ đơn thuần là thêm tính năng mới mà còn là việc khôi phục một chức năng mà người dùng không muốn mất đi. Với việc Windows thường ưu tiên thiết kế hơn tính linh hoạt, đây là một sự thay đổi đáng chú ý.

Microsoft sắp thêm tính năng đo tốc độ mạng cho Windows 11

Tính năng đo tốc độ mạng internet được thử nghiệm ngay trên thanh tác vụ, bên cạnh nhiều thay đổi về giao diện và thành phần cốt lõi của Windows 11.

