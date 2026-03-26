Bí ẩn lỗ nhỏ trên ổ HDD có thể phá hủy mọi dữ liệu

Nhiều người tin rằng ổ cứng HDD được hút chân không tuyệt đối để bảo vệ dữ liệu. Thực tế, đa số ổ cứng hiện nay đều có những 'lỗ thở' (Breather Holes) cực kỳ quan trọng mà nếu vô tình bịt kín, người dùng đang trực tiếp hủy hoại thiết bị của mình.

Trong thế giới linh kiện máy tính, HDD (Hard Disk Drive) là một trong những thiết bị cơ học tinh vi nhất. Trái với quan niệm phổ biến, chỉ một số dòng ổ cứng đặc biệt (như ổ bơm khí Helium) mới được niêm phong kín. Đa số các dòng ổ cứng thông dụng đều được thiết kế với các lỗ thông khí nhỏ trên bề mặt để duy trì 'sự sống' cho toàn bộ hệ thống.

Những chiếc HDD hiện đại đa phần đều có một 'lỗ thở' ít được chú ý ẢNH: PHONG ĐỖ

Phép màu từ áp suất không khí bên trong ổ HDD

Để hiểu tại sao chiếc lỗ bé xíu này quan trọng, chúng ta cần nhìn vào cấu tạo bên trong. Theo đó, hai thành phần cốt lõi là các phiến đĩa từ (platter) và đầu đọc/ghi (read/write head).

Điều kỳ diệu là đầu đọc này không bao giờ chạm vào mặt đĩa. Thay vào đó, nó lơ lửng trên một đệm khí siêu mỏng chỉ vài nanomet. Lỗ thông khí có nhiệm vụ cân bằng áp suất bên trong và bên ngoài ổ cứng, đảm bảo lớp đệm khí này luôn ổn định để nâng đỡ đầu đọc.

Chuyện gì xảy ra nếu 'lỗ thở' này bị bịt lại?

Nếu bạn vô tình che khuất hoặc bịt kín lỗ thông khí khi lắp máy, sự cân bằng áp suất sẽ bị phá vỡ, dẫn đến hai kịch bản nghiêm trọng:

Áp suất tăng cao : Đệm khí trở nên quá dày, đẩy đầu đọc lên quá cao. Kết quả là từ trường không thể chạm tới mặt đĩa, gây ra lỗi đọc/ghi dữ liệu liên tục.

: Đệm khí trở nên quá dày, đẩy đầu đọc lên quá cao. Kết quả là từ trường không thể chạm tới mặt đĩa, gây ra lỗi đọc/ghi dữ liệu liên tục. Áp suất sụt giảm: Đây là kịch bản tồi tệ nhất. Đệm khí biến mất khiến đầu đọc rơi thẳng xuống bề mặt đĩa đang quay với tốc độ hàng nghìn vòng mỗi phút.

Việc đầu đọc va chạm trực tiếp sẽ gây ra các vết trầy xước vĩnh viễn trên mặt đĩa từ. Một khi đĩa đã xước, dữ liệu tại đó sẽ 'bốc hơi' mãi mãi và chiếc ổ cứng của bạn chính thức trở thành một món đồ trang trí vô giá trị.

Lỗ thở trên một mẫu ổ cứng HDD sử dụng cho NAS của WD ẢNH: PHONG ĐỖ

Lời khuyên cho người dùng

Khi tự tay lắp ráp PC hoặc nâng cấp ổ cứng, hãy luôn quan sát kỹ bề mặt HDD. Bạn sẽ thường thấy dòng chữ cảnh báo 'Do not cover this hole' hoặc 'Breather port, do not obstruct'. Đừng bao giờ bóc các miếng dán bảo vệ xung quanh khu vực đó hoặc để dây cáp, tem phiếu dán chèn ép lên vị trí này nếu bạn không muốn nhìn thấy toàn bộ dữ liệu của mình 'tan thành mây khói'.