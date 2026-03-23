Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Tính năng ẩn trên Windows tiết lộ ổ cứng còn 'sống' được bao lâu

Phong Đỗ
Phong Đỗ
23/03/2026 11:50 GMT+7

Chỉ cần 10 giây, tính năng ẩn trên Windows sẽ giúp bạn biết chính xác khi nào nên thay ổ cứng mới.

Đừng đợi đến khi máy tính phát ra âm thanh lạ từ thùng máy hay hoạt động chậm chạp như 'rùa bò' mới ráo riết sao lưu dữ liệu trên ổ cứng. Chỉ với một câu lệnh đơn giản ngay trên Windows, bạn có thể biết chính xác ổ cứng của mình đang 'khỏe mạnh' hay đang đếm ngược ngày ra đi.

Khi nào nên sao lưu dữ liệu trên ổ cứng?

Trong thế giới lưu trữ, ổ cứng HDD vẫn là lựa chọn hàng đầu cho dung lượng lớn với giá rẻ. Tuy nhiên, khác với SSD, HDD là một thiết bị cơ học đầy rủi ro với các phiến đĩa quay liên tục 24/7. Những dấu hiệu hỏng hóc ban đầu thường bị người dùng phớt lờ hoặc đổ lỗi cho phần mềm rác, cho đến khi dữ liệu biến mất vĩnh viễn. Tuy nhiên, mọi ổ cứng hiện đại đều được trang bị một hệ thống 'tự cảnh báo' mang tên SMART.

'Bắt mạch' ổ cứng nhanh chóng bằng PowerShell

Thay vì cài đặt các phần mềm phức tạp, người dùng Windows có thể sử dụng công cụ PowerShell có sẵn để truy vấn trạng thái sức khỏe ổ đĩa. Chỉ cần một dòng lệnh, hệ thống sẽ trả về kết quả dự đoán hỏng hóc.

Để thực hiện, mở PowerShell dưới quyền quản trị (Run as Administrator), sau đó dán dòng lệnh sau đây và nhấn Enter: Get-WmiObject -Namespace root\wmi -Class MSStorageDriver_FailurePredictStatus

Nếu kết quả trả về ở dòng PredictFailure là 'True', đó là dấu hiệu xác nhận ổ cứng của bạn đang gặp lỗi nghiêm trọng, vì SMART đã phát hiện dấu hiệu hỏng hóc. Đây là lúc bạn cần nhanh chóng di chuyển toàn bộ ảnh gia đình, tài liệu công việc quan trọng sang một nơi khác trước khi quá muộn.

Dòng lệnh PowerShell giúp chẩn đoán sức khỏe ổ cứng

Quy tắc 'vàng': Sao lưu trước, sửa chữa sau

Sai lầm lớn nhất của người dùng khi thấy ổ cứng chạy chậm là cố gắng chạy các phần mềm sửa lỗi hoặc chống phân mảnh. Theo các chuyên gia, hành động này vô tình 'vắt kiệt' sức lực cuối cùng của đầu đọc và có thể làm phiến đĩa hỏng nặng hơn.

Quy tắc 'vàng' cần thuộc nằm lòng là ngay khi phát hiện cảnh báo SMART, hãy thực hiện sao lưu dữ liệu đầu tiên, sau đó mới tính đến việc kiểm tra chi tiết hay thay thế phần cứng.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận