5 thương hiệu SSD tốt nhất hiện nay

Nếu đang xuống ráp một dàn máy tính, ngân sách không phải là rào cản và tìm kiếm những trải nghiệm mượt mà trên độ phân giải 4K hoặc các tác vụ AI (trí tuệ nhân tạo) phức tạp, dưới đây chính là 5 'ông vua' SSD mà bạn nên tham khảo.

1. Samsung

Không có gì ngạc nhiên khi Samsung đứng đầu danh sách. Với các siêu phẩm như 990 Pro hay dòng 9100 Pro mới nhất, Samsung thiết lập tiêu chuẩn mới với tốc độ đọc kỷ lục lên tới 14.880 MB/giây và dung lượng lên đến 8 TB. Sự bền bỉ, khả năng xử lý khối lượng công việc khổng lồ và hệ sinh thái phần mềm hỗ trợ tốt biến Samsung thành lựa chọn số 1 cho mọi chuyên gia.

Samsung luôn có vị thế độc tôn giữa hàng loạt thương hiệu SSD ẢNH: AMAZON

2. SanDisk (WD)

Sau khi tách mảng SSD vào đầu năm 2025, SanDisk đã tập trung toàn lực vào hiệu suất cực cao. Các dòng WD Black SN8100 đang phá vỡ giới hạn với tốc độ vượt ngưỡng 14.000 MB/giây. Đây là thương hiệu hiếm hoi duy trì được sự cân bằng hoàn hảo giữa độ bền cơ học và tốc độ xử lý dữ liệu, đặc biệt tối ưu cho những người làm công việc sáng tạo nội dung.

Sandisk trở lại mạnh mẽ với thương hiệu WD ẢNH: AMAZON

3. Corsair

Corsair không đánh vào số lượng mà nhắm vào chất lượng tuyệt đối. Model MP700 Pro XT của họ là một 'con quái vật' đúng nghĩa với tốc độ đọc 14.900 MB/giây. Dù giá thành cực cao và nguồn cung thường xuyên trong tình trạng 'cháy hàng', nhưng bất kỳ ai sở hữu SSD Corsair đều có thể tự tin rằng mình đang sở hữu công nghệ lưu trữ nhanh nhất hành tinh.

Corsair được xem như 'quái vật' tốc độ dành cho dân chơi Hi-end ẢNH: AMAZON

4. Biwin

Biwin, đặc biệt là dòng Black Opal, là một bất ngờ lớn trong bảng xếp hạng. Điểm khiến Biwin đứng ở vị trí cao chính là khả năng vận hành cực kỳ mát mẻ ngay cả khi hoạt động ở cường độ tối đa. Với tốc độ đọc 7.450 MB/giây và mức giá dễ tiếp cận hơn Samsung hay Corsair, đây là lựa chọn thông minh cho những game thủ ưu tiên sự ổn định dài hạn.

Cái tên Biwin tuy mới nhưng gây ấn tượng ẢNH: AMAZON

5. SK Hynix

SK Hynix nổi tiếng với việc sản xuất các chip nhớ có độ tinh khiết cao. Các dòng Platinum P51 không chỉ sở hữu hiệu năng mạnh mẽ mà còn có hiệu suất sử dụng điện năng cực tốt. Đây là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn nâng cấp bộ nhớ cho PlayStation 5 hoặc các laptop mỏng nhẹ nhờ kích thước tối ưu và khả năng tản nhiệt hiệu quả.

SK Hynix là sự lựa chọn hoàn hảo cho hệ máy Console và PS5 ẢNH: AMAZON



