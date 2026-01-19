Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Thông số âm thầm làm giảm hiệu năng của SSD

Kiến Văn
Kiến Văn
19/01/2026 07:15 GMT+7

Khi mua ổ SSD, nhiều người thường chỉ chú ý đến hai thông số chính: Tốc độ đọc/ghi và dung lượng mà bỏ qua một yếu tố quan trọng khác.

Theo đó, loại bộ nhớ flash NAND sử dụng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của ổ SSD. Thông số này bao gồm loại bộ nhớ TLC (triple-level cell) hay QLC (quad-level cell). Sự khác biệt giữa các loại bộ nhớ có thể quyết định xem SSD người dùng chọn có phải là một khoản đầu tư xứng đáng hay không.

Đây là thông số đang âm thầm làm giảm hiệu năng của SSD - Ảnh 1.

Loại bộ nhớ flash NAND đóng vai trò quan trọng về tuổi thọ của ổ SSD

ẢNH: REUTERS

TLC lưu trữ ba bit trên mỗi ô nhớ, trong khi QLC lưu trữ bốn bit giúp tăng mật độ lưu trữ. Điều đó nghe có vẻ tuyệt vời về dung lượng, nhưng lại ảnh hưởng đến hiệu năng trong các thiết kế cũ hơn, mặc dù một số loại bộ nhớ QLC mới đắt tiền đang bắt đầu thu hẹp khoảng cách đó.

Cụ thể, việc lưu trữ nhiều bit hơn trong cùng một ô vật lý khiến ổ SSD phải xử lý nhiều mức điện áp hơn, dẫn đến hiệu suất kém so với SSD TLC. Một số nhà sản xuất đã cố gắng cải thiện tình hình bằng cách thêm bộ nhớ đệm SLC (single-level cell, loại bộ nhớ NAND đắt nhất), nhưng khi bộ nhớ đệm này đầy, tốc độ của SSD QLC có thể giảm mạnh.

Nhiều điểm yếu trên SSD QLC

Ngoài ra, SSD QLC cũng có tuổi thọ thấp hơn so với SSD TLC. Mỗi ổ SSD chỉ có một số lượng thao tác đọc/ghi nhất định trước khi đạt đến giới hạn độ bền và ổ SSD QLC thường có chỉ số TBW (số terabyte đã ghi) thấp hơn. Ví dụ, ổ Crucial P3 Plus 2 TB sử dụng công nghệ QLC chỉ có độ bền 440 TBW, trong khi ổ P5 Plus 2 TB với công nghệ TLC có độ bền lên đến 1.200 TBW.

Đối với giá bán, mặc dù ổ SSD QLC có thể rẻ hơn, nhưng giá bán của bộ nhớ flash NAND hiện rất biến động. Chẳng hạn, ổ Crucial P3 Plus 2 TB có giá khoảng 3,2 triệu đồng, trong khi ổ P5 Plus 2 TB (TLC) có giá khoảng 9,75 triệu đồng. Sự chênh lệch giá này không chỉ do loại bộ nhớ NAND mà còn do các thông số kỹ thuật khác.

Để xác định loại bộ nhớ flash NAND trong SSD, người dùng thường gặp khó khăn vì thông tin không dễ tìm thấy. Cách tốt nhất là tra cứu tên sản phẩm cụ thể và tìm hiểu sự khác biệt giữa QLC và TLC. Nếu không tìm thấy thông tin, người dùng có thể liên hệ với nhà sản xuất hoặc cửa hàng bán lẻ.

Cuối cùng, nếu đang cân nhắc giữa SSD QLC và TLC, lựa chọn rõ ràng hơn là SSD TLC, vì chúng nhanh hơn, bền hơn và ít gặp phải vấn đề về hiệu suất. Tuy nhiên, nếu tìm thấy một ổ SSD QLC mới với giá thành hợp lý và đáp ứng đủ nhu cầu, đó vẫn có thể là một lựa chọn tạm thời.

Tin liên quan

Samsung hé lộ SSD PCIe Gen6 512 TB, doanh nghiệp chờ 'bùng nổ'

Samsung hé lộ SSD PCIe Gen6 512 TB, doanh nghiệp chờ 'bùng nổ'

Các nhà sản xuất ổ thể rắn (SSD) hàng đầu như Samsung đã xác nhận kế hoạch ra mắt loạt sản phẩm PCIe Gen6 dành cho doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ năm 2026 đến 2027.

Khám phá thêm chủ đề

SSD Bộ nhớ flash QLC TLC Thông số kỹ thuật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận