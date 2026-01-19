Thông số âm thầm làm giảm hiệu năng của SSD

Theo đó, loại bộ nhớ flash NAND sử dụng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của ổ SSD. Thông số này bao gồm loại bộ nhớ TLC (triple-level cell) hay QLC (quad-level cell). Sự khác biệt giữa các loại bộ nhớ có thể quyết định xem SSD người dùng chọn có phải là một khoản đầu tư xứng đáng hay không.

Loại bộ nhớ flash NAND đóng vai trò quan trọng về tuổi thọ của ổ SSD ẢNH: REUTERS

TLC lưu trữ ba bit trên mỗi ô nhớ, trong khi QLC lưu trữ bốn bit giúp tăng mật độ lưu trữ. Điều đó nghe có vẻ tuyệt vời về dung lượng, nhưng lại ảnh hưởng đến hiệu năng trong các thiết kế cũ hơn, mặc dù một số loại bộ nhớ QLC mới đắt tiền đang bắt đầu thu hẹp khoảng cách đó.

Cụ thể, việc lưu trữ nhiều bit hơn trong cùng một ô vật lý khiến ổ SSD phải xử lý nhiều mức điện áp hơn, dẫn đến hiệu suất kém so với SSD TLC. Một số nhà sản xuất đã cố gắng cải thiện tình hình bằng cách thêm bộ nhớ đệm SLC (single-level cell, loại bộ nhớ NAND đắt nhất), nhưng khi bộ nhớ đệm này đầy, tốc độ của SSD QLC có thể giảm mạnh.

Nhiều điểm yếu trên SSD QLC

Ngoài ra, SSD QLC cũng có tuổi thọ thấp hơn so với SSD TLC. Mỗi ổ SSD chỉ có một số lượng thao tác đọc/ghi nhất định trước khi đạt đến giới hạn độ bền và ổ SSD QLC thường có chỉ số TBW (số terabyte đã ghi) thấp hơn. Ví dụ, ổ Crucial P3 Plus 2 TB sử dụng công nghệ QLC chỉ có độ bền 440 TBW, trong khi ổ P5 Plus 2 TB với công nghệ TLC có độ bền lên đến 1.200 TBW.

Đối với giá bán, mặc dù ổ SSD QLC có thể rẻ hơn, nhưng giá bán của bộ nhớ flash NAND hiện rất biến động. Chẳng hạn, ổ Crucial P3 Plus 2 TB có giá khoảng 3,2 triệu đồng, trong khi ổ P5 Plus 2 TB (TLC) có giá khoảng 9,75 triệu đồng. Sự chênh lệch giá này không chỉ do loại bộ nhớ NAND mà còn do các thông số kỹ thuật khác.

Để xác định loại bộ nhớ flash NAND trong SSD, người dùng thường gặp khó khăn vì thông tin không dễ tìm thấy. Cách tốt nhất là tra cứu tên sản phẩm cụ thể và tìm hiểu sự khác biệt giữa QLC và TLC. Nếu không tìm thấy thông tin, người dùng có thể liên hệ với nhà sản xuất hoặc cửa hàng bán lẻ.

Cuối cùng, nếu đang cân nhắc giữa SSD QLC và TLC, lựa chọn rõ ràng hơn là SSD TLC, vì chúng nhanh hơn, bền hơn và ít gặp phải vấn đề về hiệu suất. Tuy nhiên, nếu tìm thấy một ổ SSD QLC mới với giá thành hợp lý và đáp ứng đủ nhu cầu, đó vẫn có thể là một lựa chọn tạm thời.