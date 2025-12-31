Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Tuổi thọ thực tế của TV OLED được bao lâu?

Kiến Văn
Kiến Văn
31/12/2025 08:56 GMT+7

Tuổi thọ TV nói chung và OLED nói riêng không phải là vĩnh cửu khi chúng có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào cách sử dụng.

Hầu hết các loại TV hiện nay có tuổi thọ từ 5 đến 7 năm, tương đương với khoảng 40.000 đến 60.000 giờ sử dụng. Tuy nhiên, một số mẫu TV có thể kéo dài đến 10 năm hoặc lâu hơn, tùy thuộc vào công nghệ và cách sử dụng, chẳng hạn giữa LCD và OLED, chất lượng sản xuất, thời gian sử dụng và độ sáng màn hình.

Tuổi thọ thực tế của TV OLED trong bao lâu? - Ảnh 1.

Tuổi thọ TV OLED kéo dài hay không phụ thuộc vào cách sử dụng chăm sóc của người dùng

ẢNH: TECHRADAR

Đặc biệt, TV QLED được cho là có tuổi thọ tương đương hoặc thậm chí dài hơn so với các công nghệ khác, thường từ 7 đến 10 năm. Một số mẫu TV QLED của Samsung có thể đạt tuổi thọ lên đến 70.000 đến 100.000 giờ, tức là hơn một thập kỷ. Ngược lại, TV OLED thường có tuổi thọ ngắn hơn do hiện tượng giảm độ sáng theo thời gian.

Kinh nghiệm kéo dài tuổi thọ TV OLED

Vì những chiếc TV OLED có giá thành không rẻ nên cách tốt nhất là người dùng nên áp dụng những thủ thuật để kéo dài tuổi thọ của chúng. Để đạt được mục tiêu này, người dùng TV OLED có thể thực hiện một số biện pháp đơn giản như:

  • Tắt TV khi không sử dụng, tránh để màn hình bật liên tục.
  • Đảm bảo TV có đủ không gian thông thoáng để tránh quá nhiệt.
  • Kết nối TV với bộ chống sét lan truyền hoặc bộ nguồn dự phòng để bảo vệ điện áp.
  • Thường xuyên vệ sinh màn hình và lau sạch bụi.
  • Điều chỉnh độ sáng và độ tương phản ở mức thấp nhất có thể.
  • Tránh để hình ảnh tĩnh trên màn hình quá lâu để giảm nguy cơ lưu ảnh.

Dù có chăm sóc TV OLED tốt đến đâu, cuối cùng sản phẩm cũng sẽ cần được thay thế. Nhận biết các dấu hiệu cho thấy đã đến lúc cần mua TV mới là quan trọng để đảm bảo trải nghiệm giải trí không bị gián đoạn.

