Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

TV OLED 2025 của Samsung đạt chứng nhận chất lượng hình ảnh xuất sắc

Thành Luân
Thành Luân
21/09/2025 12:54 GMT+7

Samsung thông báo TV OLED 2025 (mẫu S95F) đã chính thức được Verband der Elektrotechnik (VDE) - viện chứng nhận kỹ thuật điện hàng đầu tại Đức - trao chứng nhận Real Black.

Việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để được công nhận là Real Black đã khẳng định công nghệ OLED của Samsung mang đến trải nghiệm hình ảnh với sắc đen chân thực và sống động đến từng chi tiết.

TV OLED 2025 của Samsung đạt chứng nhận ‘Real Black’ từ VDE về chất lượng hình ảnh xuất sắc - Ảnh 1.

TV OLED 2025 của Samsung đạt chứng nhận Real Black từ VDE về chất lượng hình ảnh xuất sắc hàng đầu

Ảnh: CTV

Chứng nhận này xác thực khả năng hiển thị sắc nét, không bị phản chiếu của màn hình OLED với độ đen gần như tuyệt đối (dưới 0,005 nit trong môi trường tối), đồng thời duy trì độ chính xác màu đen ngay cả trong phòng nhiều ánh sáng hay dưới ánh nắng trực tiếp. Kết quả là hình ảnh trong trẻo, rõ nét cùng sắc đen sâu, giàu chi tiết và chân thực nhất.

Ông Hoon Seol, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Ngành hàng Điện tử Tiêu dùng của Samsung Electronics Đức, cho biết: “Việc đạt chứng nhận Real Black từ VDE là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc nâng tầm công nghệ OLED. Chúng tôi mong muốn mang đến cho nhiều khách hàng cơ hội trải nghiệm chất lượng hình ảnh đẳng cấp thế giới với sắc đen sâu nhất và độ rõ màu sắc vượt trội”.

Đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất cho chứng nhận Real Black

Dòng TV OLED cao cấp được trang bị công nghệ chống chói Glare-Free 2.0 tiên tiến của Samsung. Chứng nhận từ VDE khẳng định hiệu suất vượt trội của công nghệ độc quyền này, giúp bảo toàn độ sâu và chi tiết của sắc đen trên màn hình OLED bằng cách giảm thiểu phản xạ ánh sáng.

Để đạt chứng nhận này, dòng TV OLED S95F đã trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt về khả năng tái tạo sắc đen “thực sự” trong nhiều điều kiện xem khác nhau.

Dòng TV OLED đạt chứng nhận Real Black mang đến độ rõ nét màu sắc và độ tương phản xuất sắc, giúp mọi chi tiết trở nên sống động - từ những cảnh phim điện ảnh đến các trò chơi tốc độ cao. Công nghệ OLED Glare-Free tiên tiến tăng cường trải nghiệm này bằng cách duy trì màu sắc rực rỡ và sắc đen sâu trong mọi điều kiện ánh sáng, để người xem luôn tận hưởng hình ảnh chân thực ấn tượng với bất kỳ nội dung nào.

Tin liên quan

Samsung thử nghiệm One UI 8.5 ngay khi vừa phát hành One UI 8

Samsung thử nghiệm One UI 8.5 ngay khi vừa phát hành One UI 8

Firmware của bản One UI 8.5 cho S25 Ultra bất ngờ xuất hiện, hé lộ sạc 60W cho Galaxy S26.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung OLED Độ sâu Màn hình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận