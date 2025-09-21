TV OLED 2025 của Samsung đạt chứng nhận chất lượng hình ảnh xuất sắc

Việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để được công nhận là Real Black đã khẳng định công nghệ OLED của Samsung mang đến trải nghiệm hình ảnh với sắc đen chân thực và sống động đến từng chi tiết.

TV OLED 2025 của Samsung đạt chứng nhận Real Black từ VDE về chất lượng hình ảnh xuất sắc hàng đầu Ảnh: CTV



Chứng nhận này xác thực khả năng hiển thị sắc nét, không bị phản chiếu của màn hình OLED với độ đen gần như tuyệt đối (dưới 0,005 nit trong môi trường tối), đồng thời duy trì độ chính xác màu đen ngay cả trong phòng nhiều ánh sáng hay dưới ánh nắng trực tiếp. Kết quả là hình ảnh trong trẻo, rõ nét cùng sắc đen sâu, giàu chi tiết và chân thực nhất.

Ông Hoon Seol, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Ngành hàng Điện tử Tiêu dùng của Samsung Electronics Đức, cho biết: “Việc đạt chứng nhận Real Black từ VDE là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc nâng tầm công nghệ OLED. Chúng tôi mong muốn mang đến cho nhiều khách hàng cơ hội trải nghiệm chất lượng hình ảnh đẳng cấp thế giới với sắc đen sâu nhất và độ rõ màu sắc vượt trội”.

Đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất cho chứng nhận Real Black

Dòng TV OLED cao cấp được trang bị công nghệ chống chói Glare-Free 2.0 tiên tiến của Samsung. Chứng nhận từ VDE khẳng định hiệu suất vượt trội của công nghệ độc quyền này, giúp bảo toàn độ sâu và chi tiết của sắc đen trên màn hình OLED bằng cách giảm thiểu phản xạ ánh sáng.

Để đạt chứng nhận này, dòng TV OLED S95F đã trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt về khả năng tái tạo sắc đen “thực sự” trong nhiều điều kiện xem khác nhau.

Dòng TV OLED đạt chứng nhận Real Black mang đến độ rõ nét màu sắc và độ tương phản xuất sắc, giúp mọi chi tiết trở nên sống động - từ những cảnh phim điện ảnh đến các trò chơi tốc độ cao. Công nghệ OLED Glare-Free tiên tiến tăng cường trải nghiệm này bằng cách duy trì màu sắc rực rỡ và sắc đen sâu trong mọi điều kiện ánh sáng, để người xem luôn tận hưởng hình ảnh chân thực ấn tượng với bất kỳ nội dung nào.