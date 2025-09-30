Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Samsung hé lộ SSD PCIe Gen6 512 TB, doanh nghiệp chờ 'bùng nổ'

Kiến Văn
Kiến Văn
30/09/2025 08:10 GMT+7

Các nhà sản xuất ổ thể rắn (SSD) hàng đầu như Samsung đã xác nhận kế hoạch ra mắt loạt sản phẩm PCIe Gen6 dành cho doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ năm 2026 đến 2027.

Theo đó, Samsung dự kiến sẽ giới thiệu ổ SSD PCIe Gen6 dung lượng 512 TB vào năm 2027, trong khi InnoGrit nhắm đến việc phát hành ổ SSD AI Gen6 cho doanh nghiệp vào năm 2026.

Động thái này được đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu phân khúc doanh nghiệp và máy chủ, từ đó mang lại những nâng cấp đáng kể trong nhu cầu ngày càng tăng về trí tuệ nhân tạo (AI).

Samsung và loạt hãng lớn đẩy nhanh cuộc đua SSD PCIe Gen6

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh đổi mới GMIF 2025 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc), Phó chủ tịch kiêm Giám đốc công nghệ của mảng kinh doanh bộ nhớ Samsung Kevin Yoo cho biết công ty đang nỗ lực phát triển các sản phẩm CXL 3.1 và PCIe 6.0 CMM-D thế hệ tiếp theo, với kế hoạch dự kiến ra mắt vào năm 2026.

Samsung hé lộ SSD PCIe Gen6 512 TB, doanh nghiệp chờ 'bùng nổ' - Ảnh 1.

Giải pháp SSD PM1763 Gen6 được Samsung mang đến sự kiện

ẢNH: SAMSUNG

Ông Yoo cũng thông báo giải pháp SSD PM1763 Gen6 sẽ được giới thiệu vào đầu năm 2026, với hiệu suất gấp đôi và mức tiêu thụ điện năng chỉ 25W. Không dừng lại ở đó, Samsung có kế hoạch cung cấp các biến thể dung lượng cao hơn, bao gồm giải pháp 256 TB Gen5 đã được triển khai và ổ SSD 512 TB Gen6 dự kiến có mặt vào năm 2027. Các sản phẩm này sẽ có dạng EDSFF 1T. Ngoài ra, Samsung cũng đang chuẩn bị cho sự ra mắt của Z-NAND thế hệ thứ 7 với GIDS vào năm tới.

Cùng với Samsung, InnoGrit cũng công bố kế hoạch sản xuất SSD PCIe Gen6 cho phân khúc AI doanh nghiệp, với khả năng đạt tốc độ đọc ngẫu nhiên lên đến 25 triệu IOPS. Công ty dự kiến sẽ ra mắt những ổ SSD PCIe 6.0 đầu tiên vào năm 2026.

Ngoài ra, GMIF 2025 còn chứng kiến sự xuất hiện của Silicon Motion - công ty giới thiệu bộ điều khiển SSD SM8466 PCIe Gen6 với mục tiêu cung cấp tốc độ lên đến 28 GB/giây và dung lượng 512 TB. Tuy nhiên, các sản phẩm SSD PCIe Gen6 này sẽ chỉ dành cho phân khúc doanh nghiệp, trong khi việc ra mắt cho người tiêu dùng có thể sẽ không diễn ra cho đến năm 2028 - 2029.

Samsung SSD PCIe Gen6 GMIF 2025 InnoGrit Silicon Motion
