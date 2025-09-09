Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Samsung bổ sung tùy chọn 8 TB cho dòng ổ cứng SSD 9100 PRO

Thành Luân
Thành Luân
09/09/2025 14:20 GMT+7

Samsung SSD 9100 PRO là dòng sản phẩm mới nhất trong danh mục SSD của Samsung. Sở hữu giao diện PCIe 5.0, 9100 PRO mang lại hiệu năng cao cấp. Nay, sản phẩm được bổ sung phiên bản dung lượng lên tới 8 TB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ lớn và tốc độ cao.

Samsung vừa ra mắt hai phiên bản 8 TB mới thuộc dòng SSD hiệu năng cao 9100 PRO, gồm: 9100 PRO 8 TB và 9100 PRO 8 TB kèm tản nhiệt, được thiết kế để tối ưu khả năng tản nhiệt và duy trì hiệu suất cao cấp trong suốt quá trình hoạt động.

Samsung bổ sung tùy chọn 8TB cho dòng ổ cứng SSD 9100 PRO - Ảnh 1.

Samsung bổ sung tùy chọn 8 TB cho dòng ổ cứng SSD 9100 PRO

Ảnh: Samsung

Hai mẫu mới này nối tiếp các phiên bản 1 TB, 2 TB và 4 TB ra mắt vào tháng 3, đánh dấu bước tiến quan trọng với sản phẩm PCIe SSD dung lượng cao nhất từ trước đến nay của Samsung, mang đến lựa chọn lưu trữ cực lớn cho game thủ, nhà sáng tạo nội dung và các chuyên gia đòi hỏi tốc độ, độ tin cậy vượt trội.

Nhờ giao diện PCIe 5.0, các phiên bản 8 TB đạt hiệu năng vượt trội với tốc độ đọc tuần tự lên tới 14.800 MB/giây và tốc độ ghi tuần tự lên tới 13.400 MB/giây, gấp đôi thế hệ PCIe 4.0 trước đây. Tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên cũng ấn tượng, lần lượt lên tới 2.200K IOPS và 2.600K IOPS - phù hợp cho các khối lượng công việc đòi hỏi cường độ cao. Dựa trên giao diện PCIe 5.0, cả hai mẫu đều được tối ưu để đạt độ trễ cực thấp, rút ngắn thời gian tải và đảm bảo trải nghiệm chơi game mượt mà ngay cả trong môi trường khắt khe nhất. Phiên bản có tản nhiệt bổ sung khả năng kiểm soát nhiệt cho hiệu suất ổn định khi sử dụng lâu dài.

Tùy chọn 8 TB mới mở rộng không gian lưu trữ cho thư viện game lớn. Với SSD 8 TB, người dùng có thể cài khoảng 80 tựa game PC phổ biến, dựa trên dung lượng trung bình 90,6 GB - tính theo 11 tựa game hàng đầu từ danh sách "Best of 2024: New Releases" của Steam. Hoặc người dùng cũng có thể dùng để lưu trữ khoảng cả nghìn phim tài liệu khoa học điện ảnh 4K (dung lượng trung bình khoảng 7 GB mỗi phim).

Với lần mở rộng này, Samsung tiếp tục khẳng định cam kết mang đến các giải pháp lưu trữ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của điện toán hiện đại.

Tin liên quan

Predator ra mắt bộ nhớ DDR5 và SSD PCIe Gen5 hiệu năng cao

Predator ra mắt bộ nhớ DDR5 và SSD PCIe Gen5 hiệu năng cao

Các sản phẩm mới được Predator thiết kế cho nhu cầu môi trường cần tốc độ cao, độ ổn định và khả năng tính toán mạnh.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung SSD Game Tản nhiệt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận