Samsung vừa ra mắt hai phiên bản 8 TB mới thuộc dòng SSD hiệu năng cao 9100 PRO, gồm: 9100 PRO 8 TB và 9100 PRO 8 TB kèm tản nhiệt, được thiết kế để tối ưu khả năng tản nhiệt và duy trì hiệu suất cao cấp trong suốt quá trình hoạt động.

Samsung bổ sung tùy chọn 8 TB cho dòng ổ cứng SSD 9100 PRO Ảnh: Samsung



Hai mẫu mới này nối tiếp các phiên bản 1 TB, 2 TB và 4 TB ra mắt vào tháng 3, đánh dấu bước tiến quan trọng với sản phẩm PCIe SSD dung lượng cao nhất từ trước đến nay của Samsung, mang đến lựa chọn lưu trữ cực lớn cho game thủ, nhà sáng tạo nội dung và các chuyên gia đòi hỏi tốc độ, độ tin cậy vượt trội.

Nhờ giao diện PCIe 5.0, các phiên bản 8 TB đạt hiệu năng vượt trội với tốc độ đọc tuần tự lên tới 14.800 MB/giây và tốc độ ghi tuần tự lên tới 13.400 MB/giây, gấp đôi thế hệ PCIe 4.0 trước đây. Tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên cũng ấn tượng, lần lượt lên tới 2.200K IOPS và 2.600K IOPS - phù hợp cho các khối lượng công việc đòi hỏi cường độ cao. Dựa trên giao diện PCIe 5.0, cả hai mẫu đều được tối ưu để đạt độ trễ cực thấp, rút ngắn thời gian tải và đảm bảo trải nghiệm chơi game mượt mà ngay cả trong môi trường khắt khe nhất. Phiên bản có tản nhiệt bổ sung khả năng kiểm soát nhiệt cho hiệu suất ổn định khi sử dụng lâu dài.

Tùy chọn 8 TB mới mở rộng không gian lưu trữ cho thư viện game lớn. Với SSD 8 TB, người dùng có thể cài khoảng 80 tựa game PC phổ biến, dựa trên dung lượng trung bình 90,6 GB - tính theo 11 tựa game hàng đầu từ danh sách "Best of 2024: New Releases" của Steam. Hoặc người dùng cũng có thể dùng để lưu trữ khoảng cả nghìn phim tài liệu khoa học điện ảnh 4K (dung lượng trung bình khoảng 7 GB mỗi phim).

Với lần mở rộng này, Samsung tiếp tục khẳng định cam kết mang đến các giải pháp lưu trữ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của điện toán hiện đại.