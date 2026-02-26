Hàng triệu iPhone có nguy cơ bị quay lén

Theo Tom’s Guide, kể từ bản cập nhật iOS 14 ra mắt năm 2020, người dùng iPhone đã quen thuộc với sự bảo vệ của các dấu chỉ báo quyền riêng tư. Với một chấm xanh lá cây hoặc màu cam nhỏ xíu ở góc phải màn hình (hoặc cạnh Dynamic Island) là dấu hiệu cho biết camera hoặc micro đang hoạt động. Thế nhưng, lớp rào chắn này vừa bị Predator - một trong những phần mềm gián điệp nguy hiểm nhất thế giới - phá bỏ.

Hoạt động tinh vi ngay giữa hàng rào iOS của iPhone

Báo cáo mới nhất từ BleepingComputer cho biết công ty giám sát Intellexa (châu Âu) đã tiến hành một bản nâng cấp lớn cho 'đứa con cưng' Predator của họ. Giờ đây, phần mềm gián điệp này có khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn các chấm cảnh báo của Apple, cho phép kẻ gian thoải mái ghi hình và nghe lén nạn nhân mà không để lại bất kỳ dấu vết nào trên màn hình.

Phần mềm gián điệp Predator có thể che mắt tính năng bảo mật của iPhone ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHPP

Các chuyên gia bảo mật từ công ty quản lý thiết bị di động Jamf đã mổ xẻ các mẫu mã độc này và phát hiện một sự thật đáng sợ. Predator không cần phải tìm kiếm một lỗ hổng mới trên iOS. Thay vào đó, nó tận dụng quyền truy cập sâu vào hệ thống (kernel-level) đã chiếm đoạt từ trước để can thiệp trực tiếp vào ứng dụng hệ thống SpringBoard cốt lõi của Apple.

Bằng cách sử dụng duy nhất một hàm "hook", Predator đánh chặn mọi thay đổi từ cảm biến camera và micro ngay khi chúng vừa được kích hoạt. Kết quả là giao diện người dùng của iPhone bị che mắt hoàn toàn, không thể hiển thị các chấm màu cảnh báo như thiết kế ban đầu.

Tuy nhiên, người dùng không nên quá lo lắng, vì kỹ thuật tấn công đòi hỏi thiết bị phải bị xâm nhập và bẻ khóa toàn diện từ trước. Hơn nữa, những phần mềm gián điệp đắt đỏ như Predator hay Pegasus thường chỉ nhắm đến các mục tiêu cấp cao như chính trị gia, CEO, nhà báo hay những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của thủ đoạn này là một lời nhắc nhở rằng không có hệ điều hành nào là bất khả xâm phạm.

Làm gì để tự vệ trước 'bóng ma' Predator?

Dù Apple nổi tiếng với hệ sinh thái khép kín và an toàn, nhưng bạn vẫn cần chủ động thiết lập các chốt chặn bảo mật cho thiết bị của mình: