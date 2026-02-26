Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple lại bị phạt vì bán iPhone không kèm sạc

Phong Đỗ
Phong Đỗ
26/02/2026 11:41 GMT+7

Apple tiếp tục bị phạt vì bán iPhone không kèm sạc, nhưng số tiền phạt như 'muối bỏ biển'.

Theo AppleInsider, chính phủ Brazil tiếp tục 'tuýt còi' Apple vì quyết định dưới danh nghĩa 'bảo vệ môi trường' tước đi củ sạc của người dùng. Thế nhưng, án phạt mới nhất lại nhỏ bé đến mức nó giống như một trò đùa nếu đặt cạnh khối tài sản khổng lồ của gã khổng lồ xứ Cupertino.

Apple bị phạt số tiền mà hãng có thể kiếm được trong... chưa tới 1 giây

Cơ quan giám sát bảo vệ người tiêu dùng bang Procon-AL vừa chính thức giáng một đòn phạt xuống Apple vì hãng này tiếp tục bán iPhone mà không có củ sạc trong hộp. Kể từ cuối năm 2020, Apple luôn viện cớ 'bảo vệ môi trường' để cắt giảm phụ kiện này, nhưng giới chức Brazil không đồng tình. Họ kiên quyết khẳng định củ sạc là một phụ kiện thiết yếu bắt buộc phải đi kèm thiết bị.

Apple lại bị phạt vì bán iPhone không kèm sạc - Ảnh 1.

Apple loại bỏ củ sạc khỏi hộp iPhone với lý do bảo vệ môi trường

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IMORE

Theo báo cáo từ Alagoras24Horas, cơ quan quản lý cho rằng việc loại bỏ củ sạc đẩy người tiêu dùng vào thế yếu, ép họ phải bỏ thêm tiền túi để mua phụ kiện bên ngoài. Động thái này không chỉ vi phạm nghiêm trọng luật bảo vệ người tiêu dùng mà còn đi ngược lại nguyên tắc thiện chí trong kinh doanh.

Ban đầu, mức phạt được ấn định ở con số 60.976,50 real (khoảng 11.900 USD). Tuy nhiên, do một số tình tiết tăng nặng - vì việc Apple đã ngang nhiên vi phạm luật và không hề có dấu hiệu muốn khắc phục sai phạm - số tiền đã được nâng lên 101.627,50 real (tương đương 19.800 USD).

Nhưng Apple có lẽ chẳng bận tâm đến số tiền này. Hãng có 20 ngày để nộp đơn kháng cáo, nhưng chi phí trả cho đội ngũ luật sư để theo đuổi vụ kiện này có thể còn tốn kém hơn cả số tiền nộp phạt.

Để thấy được sự chênh lệch, hãy làm một bài toán nhỏ. Dựa trên báo cáo tài chính quý 1/2026 với doanh thu toàn cầu đạt mức 143,8 tỉ USD, khoản phạt 20.000 USD này thực chất chưa bằng 1 giây doanh thu trên toàn cầu của Apple.

Đây không phải là lần đầu Apple bị chính quyền Brazil 'sờ gáy'. Vào tháng 9.2022, hãng từng phải nhận án phạt lên tới 2,3 triệu USD, tiếp nối bản án 10,5 triệu real vào năm trước đó cùng chung một nguyên nhân: 'Lấy mất củ sạc của khách hàng'.

Apple Brazil án phạt củ sạc
