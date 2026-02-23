iPhone 18 Pro hứa hẹn 'gây bão' với màu đỏ thẫm mới

Sau màn 'chơi lớn' cực kỳ thành công với màu Cam Vũ T rụ ( Cosmic Or ange) trên iPhone 17 Pro, Apple dường như đang chuẩn bị tung ra một 'cú hích thị giác' tiếp theo vào mùa thu năm nay với mẫu iPhone 18 Pro màu Đỏ Th ẫm ( Deep R ed).

Apple sắp mang đến thêm màu sắc nổi bật mới với iPhone 18 Pro

Theo báo cáo mới nhất từ chuyên trang Bloomberg, Apple đang khát khao lặp lại hiệu ứng bùng nổ của phiên bản màu cam. Nguồn tin uy tín này khẳng định: "Với thành công của màu cam, không có gì ngạc nhiên nếu Apple tiếp tục giữ lại lựa chọn này và bổ sung màu đỏ như một tùy chọn mới. Hiện tại, đỏ đang là màu sắc chủ đạo được thử nghiệm cho thế hệ iPhone Pro tiếp theo".

Màu sắc đỏ sắp tái xuất trên iPhone? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITAL TRENDS

Tất nhiên, đỏ thẫm không phải là phương án duy nhất. Các màu sắc táo bạo khác như nâu chocolate và tím cũng đang nằm trong phòng thí nghiệm của Apple. Tuy nhiên, khả năng đỏ thẫm được chọn làm 'át chủ bài' của năm 2026 là cực kỳ cao.

Một thách thức lớn đặt ra cho Apple lần này là chất liệu hoàn thiện. Trước đó, hàng loạt người dùng iPhone 17 Pro màu cam đã lên tiếng phàn nàn về việc lớp sơn này quá dễ bị trầy xước và xỉn màu. Chắc chắn giới công nghệ sẽ soi kỹ độ bền của lớp áo đỏ sắp tới.

Hồi sinh di sản hay một bước đi hoàn toàn mới?

Sắc đỏ không phải là điều mới mẻ với Apple. Trong quá khứ, hãng đã liên tục tung ra các phiên bản màu đỏ rực rỡ dưới nhãn hiệu (PRODUCT)RED - một chiến dịch phi lợi nhuận nhằm gây quỹ phòng chống HIV/AIDS (đã huy động được hơn 250 triệu USD).

Tuy nhiên, giới chuyên gia đặt dấu hỏi rằng liệu sắc đỏ thẫm sang trọng, ma mị của iPhone 18 Pro có tiếp tục nằm trong chiến dịch thiện nguyện này, hay sẽ đứng độc lập như một màu sắc mang tính biểu tượng riêng biệt của mùa thu 2026?

Bên cạnh việc đổi màu sắc chủ đạo. Các nguồn tin rò rỉ cho thấy iPhone 18 Pro sẽ mang trong mình những nâng cấp phần cứng định hình lại thị trường:

Dynamic Island nhỏ hơn : Giải phóng tối đa không gian màn hình.

: Giải phóng tối đa không gian màn hình. Camera khẩu độ biến thiên (Variable Aperture) : Xóa phông quang học, thách thức máy ảnh cơ.

: Xóa phông quang học, thách thức máy ảnh cơ. Kết nối vệ tinh đỉnh cao : Nhờ modem mạng thế hệ tiếp theo.

: Nhờ modem mạng thế hệ tiếp theo. Vi xử lý mạnh hơn: Tiếp tục bỏ xa các đối thủ Android.

Có thể thấy, dường như năm 2026 sẽ là một năm rực rỡ cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của Apple khi hãng tung ra loạt sản phẩm mới.