iOS 27 giúp iPhone đời cũ tăng tốc và tiết kiệm pin

Trong khi cộng đồng công nghệ đang háo hức chờ đợi sự kiện mùa thu năm nay, những thông tin rò rỉ mới nhất về iOS 27 đã hé lộ một chiến lược đầy bất ngờ của Apple, đó là quay về những giá trị cốt lõi thay vì chỉ chạy đua tính năng mới.

Tin tức về iOS 27 mang tới niềm vui cho người dùng iPhone đời cũ

Theo nguồn tin uy tín từ Bloomberg, Apple đang dồn toàn lực phát triển iOS 27 với mục tiêu cải thiện hiệu suất và kéo dài thời lượng pin. Điều đáng nói, sự cải tiến này không chỉ dành riêng cho các thiết bị flagship sắp ra mắt mà sẽ mang lại lợi ích cho cả những dòng iPhone đời cũ.

iOS 27 hứa hẹn cải thiện hiệu suất và thời lượng pin cho iPhone ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH APPLE INSIDER

Cụ thể, các kỹ sư tại Cupertino đang tiến hành viết lại nhiều phần quan trọng của hệ điều hành. Họ đang loại bỏ những đoạn mã lệnh cũ kỹ, lỗi thời đã tồn tại qua nhiều năm để thay thế bằng những cấu trúc gọn nhẹ và hiệu quả hơn. Việc 'dọn rác' hệ thống này được kỳ vọng sẽ giúp giảm tải cho vi xử lý, từ đó tiết kiệm năng lượng đáng kể cho thiết bị.

Bên cạnh phần mềm, phần cứng năm 2026 cũng đang nóng lên từng ngày. Các báo cáo cho biết dòng iPhone 18 Pro Max ra mắt vào tháng 9 tới sẽ sở hữu thời lượng pin vượt trội. Đặc biệt, giới công nghệ đang xôn xao về chiếc iPhone Fold (iPhone màn hình gập) đầu tiên của Apple. Thiết bị này được dự đoán sẽ mang trong mình viên pin có dung lượng lớn nhất lịch sử iPhone, kết hợp cùng sức mạnh của con chip A20 thế hệ mới.

Sự kết hợp giữa một hệ điều hành iOS 27 tối ưu cùng phần cứng A20 mạnh mẽ hứa hẹn sẽ tạo ra một kỷ lục mới về thời gian sử dụng pin mà người dùng hằng mong đợi.

Nếu không có gì thay đổi, Apple sẽ chính thức giới thiệu iOS 27 vào sự kiện thường niên diễn ra vào tháng 9.2026. Đây có thể là bản cập nhật đáng giá nhất trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là với những ai đang than phiền về tình trạng 'hụt hơi' của pin iPhone.