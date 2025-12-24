Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lộ diện loạt nâng cấp 'khủng' của iPhone 18 Pro

Phong Đỗ
Phong Đỗ
24/12/2025 14:01 GMT+7

Một trong những nâng cấp sáng giá là iPhone 18 Pro sẽ có Dynamic Island nhỏ kỷ lục cùng mặt lưng lạ mắt.

Dù dòng iPhone 17 ra mắt chưa lâu, nhưng giới công nghệ toàn cầu đã bắt đầu xôn xao trước những thông tin rò rỉ chi tiết về thế hệ iPhone 18 Pro, dự kiến trình làng vào mùa thu năm 2026. Theo đó, bộ đôi iPhone 18 Pro và Pro Max được cho là sẽ sở hữu 6 nâng cấp mang tính bước ngoặt, định hình lại trải nghiệm người dùng.

1. iPhone 18 Pro sở hữu sức mạnh  từ 'quái vật' chip A20 Pro (2 nm)

Tin đồn đáng chú ý nhất nằm ở 'bộ não' của thiết bị. iPhone 18 Pro dự kiến sẽ tích hợp chip A20 Pro - vi xử lý đầu tiên của Apple được sản xuất trên tiến trình 2 nm. Kết hợp với công nghệ đóng gói WMCM tân tiến, con chip này hứa hẹn tạo ra cú nhảy vọt về hiệu năng và khả năng xử lý AI (trí tuệ nhân tạo), bỏ xa thế hệ A19 Pro hiện tại.

Lộ diện loạt nâng cấp 'khủng' của iPhone 18 Pro - Ảnh 1.

iPhone 18 hứa hẹn những nâng cấp về thiết kế lẫn hiệu năng

ẢNH: GEMINI

Song song đó, Apple tiếp tục lộ trình tự chủ phần cứng với modem 5G thế hệ mới (C2 Modem), thay thế hoàn toàn linh kiện từ Qualcomm, giúp tối ưu hóa sóng và tiết kiệm năng lượng hơn.

2. Camera 'xịn' với khẩu độ biến thiên và nút bấm được làm lại

Sau nhiều năm chờ đợi, tính năng Variable Aperture (khẩu độ biến thiên) được cho là sẽ xuất hiện trên camera chính của iPhone 18 Pro, cho phép người dùng kiểm soát độ sâu trường ảnh (DoF) chuyên nghiệp, khi có thể mở khẩu lớn để xóa phông tách nền, hoặc khép khẩu để lấy nét toàn cảnh - điều mà camera khẩu độ cố định hiện nay chưa làm được hoàn hảo.

Đáng chú ý, Apple dường như đã lắng nghe phàn nàn của người dùng về nút Camera Control trên thế hệ trước. Khi phiên bản mới trên iPhone 18 sẽ được tinh giản, loại bỏ các thao tác cảm ứng phức tạp, rườm rà để trở về với trải nghiệm thân thiện, dễ sử dụng hơn.

3. Thiết kế: Dynamic Island thu nhỏ, máy dày hơn

Về ngoại hình, 'viên thuốc' Dynamic Island sẽ có kích thước nhỏ nhất trong lịch sử nhờ việc Apple đưa linh kiện Face ID xuống dưới màn hình. Mặt lưng máy cũng được thiết kế lại để tạo sự đồng nhất giữa lớp kính và khung nhôm, với các tùy chọn màu sắc mới đang được thử nghiệm như nâu cà phê (Coffee Brown), tím (Purple) và đỏ rượu vang (Burgundy).

iPhone 18 Pro Max được dự báo sẽ dày và nặng hơn. Sự 'hy sinh' về độ mỏng này là cần thiết để Apple trang bị viên pin dung lượng lớn hơn hẳn, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng cao của màn hình và chip xử lý mới.

Lộ diện loạt nâng cấp 'khủng' của iPhone 18 Pro - Ảnh 2.

iPhone 18 Pro sẽ dày và nặng hơn để đổi lấy thời lượng pin dài hơn

ẢNH: GEMINI

Dù còn quá sớm để khẳng định mọi thứ, nhưng những rò rỉ này cho thấy iPhone 18 Pro sẽ là một bản nâng cấp toàn diện, tập trung vào những giá trị cốt lõi mà người dùng mong mỏi nhất về pin, camera và hiệu năng.

Tin liên quan

Apple đưa ra quyết định bất ngờ về việc sản xuất iPhone 18

Apple đưa ra quyết định bất ngờ về việc sản xuất iPhone 18

Vào năm tới, Apple dự kiến sẽ ra mắt dòng iPhone 18 với các phiên bản Pro và Pro Max, cùng khả năng xuất hiện của một mẫu iPhone màn hình gập.

Khám phá thêm chủ đề

iPhone 18 Pro chip A20 Pro Nâng cấp thiết kế camera Pin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận