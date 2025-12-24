Lộ diện loạt nâng cấp 'khủng' của iPhone 18 Pro

Dù dòng iPhone 17 ra mắt chưa lâu, nhưng giới công nghệ toàn cầu đã bắt đầu xôn xao trước những thông tin rò rỉ chi tiết về thế hệ iPhone 18 Pro, dự kiến trình làng vào mùa thu năm 2026. Theo đó, bộ đôi iPhone 18 Pro và Pro Max được cho là sẽ sở hữu 6 nâng cấp mang tính bước ngoặt, định hình lại trải nghiệm người dùng.

1. iPhone 18 Pro sở hữu sức mạnh từ 'quái vật' chip A20 Pro (2 nm)

Tin đồn đáng chú ý nhất nằm ở 'bộ não' của thiết bị. iPhone 18 Pro dự kiến sẽ tích hợp chip A20 Pro - vi xử lý đầu tiên của Apple được sản xuất trên tiến trình 2 nm. Kết hợp với công nghệ đóng gói WMCM tân tiến, con chip này hứa hẹn tạo ra cú nhảy vọt về hiệu năng và khả năng xử lý AI (trí tuệ nhân tạo), bỏ xa thế hệ A19 Pro hiện tại.

iPhone 18 hứa hẹn những nâng cấp về thiết kế lẫn hiệu năng ẢNH: GEMINI

Song song đó, Apple tiếp tục lộ trình tự chủ phần cứng với modem 5G thế hệ mới (C2 Modem), thay thế hoàn toàn linh kiện từ Qualcomm, giúp tối ưu hóa sóng và tiết kiệm năng lượng hơn.

2. Camera 'xịn' với khẩu độ biến thiên và nút bấm được làm lại

Sau nhiều năm chờ đợi, tính năng Variable Aperture (khẩu độ biến thiên) được cho là sẽ xuất hiện trên camera chính của iPhone 18 Pro, cho phép người dùng kiểm soát độ sâu trường ảnh (DoF) chuyên nghiệp, khi có thể mở khẩu lớn để xóa phông tách nền, hoặc khép khẩu để lấy nét toàn cảnh - điều mà camera khẩu độ cố định hiện nay chưa làm được hoàn hảo.

Đáng chú ý, Apple dường như đã lắng nghe phàn nàn của người dùng về nút Camera Control trên thế hệ trước. Khi phiên bản mới trên iPhone 18 sẽ được tinh giản, loại bỏ các thao tác cảm ứng phức tạp, rườm rà để trở về với trải nghiệm thân thiện, dễ sử dụng hơn.

3. Thiết kế: Dynamic Island thu nhỏ, máy dày hơn

Về ngoại hình, 'viên thuốc' Dynamic Island sẽ có kích thước nhỏ nhất trong lịch sử nhờ việc Apple đưa linh kiện Face ID xuống dưới màn hình. Mặt lưng máy cũng được thiết kế lại để tạo sự đồng nhất giữa lớp kính và khung nhôm, với các tùy chọn màu sắc mới đang được thử nghiệm như nâu cà phê (Coffee Brown), tím (Purple) và đỏ rượu vang (Burgundy).

iPhone 18 Pro Max được dự báo sẽ dày và nặng hơn. Sự 'hy sinh' về độ mỏng này là cần thiết để Apple trang bị viên pin dung lượng lớn hơn hẳn, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng cao của màn hình và chip xử lý mới.

iPhone 18 Pro sẽ dày và nặng hơn để đổi lấy thời lượng pin dài hơn ẢNH: GEMINI

Dù còn quá sớm để khẳng định mọi thứ, nhưng những rò rỉ này cho thấy iPhone 18 Pro sẽ là một bản nâng cấp toàn diện, tập trung vào những giá trị cốt lõi mà người dùng mong mỏi nhất về pin, camera và hiệu năng.