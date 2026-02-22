Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Galaxy S26 Ultra lộ sức mạnh vượt trội so với iPhone 17 Pro Max

Kiến Văn
Kiến Văn
22/02/2026 09:15 GMT+7

Không phải tất cả các khu vực đều nhận được phiên bản Galaxy S26 Ultra sử dụng chip xử lý Qualcomm dẫn đến sự thất vọng cho người dùng.

Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, phiên bản mới nhất và mạnh mẽ nhất của Qualcomm. Sức mạnh này mang đến cho sản phẩm cao cấp sắp ra mắt của Samsung sự chênh lệch hiệu năng đáng chú ý so với phiên bản sử dụng chip Exynos có xung nhịp thấp hơn.

Galaxy S26 Ultra lộ sức mạnh vượt trội so với iPhone 17 Pro Max - Ảnh 1.

Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 đạt điểm số cao trên Galaxy S26 Ultra

ẢNH: GEEKBENCH

Theo kết quả kiểm tra hiệu năng gần đây, Galaxy S26 Ultra đạt được các điểm số đơn lõi 3.852 và đa lõi 11.738. Những con số này vượt trội hơn hẳn so với iPhone 17 Pro Max, với điểm hiệu năng đơn lõi là 3.792 và đa lõi là 9.831.

Đặc biệt, phiên bản sử dụng chip Exynos 2600 sản xuất trên quy trình 2 nm bởi Samsung, chỉ đạt điểm hiệu năng đơn lõi và đa lõi lần lượt là 3.336 và 11.369. Con số cho thấy Galaxy S26 Ultra sử dụng chip Snapdragon đã đánh bại phiên bản Exynos một cách thuyết phục.

Nỗi thất vọng cho Galaxy S26 Ultra với chip Exynos 2600

Sự vượt trội của Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên Galaxy S26 Ultra không phải là điều quá bất ngờ. Trước đó, phiên bản Snapdragon trên dòng Galaxy S25 cũng đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với các điện thoại khác sử dụng cùng chip xử lý.

Sự tối ưu hóa mà Samsung thực hiện trên các điện thoại Snapdragon của mình đã mang lại kết quả ấn tượng hơn so với những gì đã thấy trước đây. Điểm số tốt nhất của Snapdragon 8 Elite Gen 5 trước khi thử nghiệm trên Galaxy S26 Ultra là 3.479 cho đơn lõi và 10.383 cho đa lõi, có nghĩa chip này hoạt động tốt hơn nhiều trên Galaxy S26 Ultra.

Tuy nhiên, Exynos 2600 lại không thể cạnh tranh sòng phẳng với Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dù đã có những kỳ vọng vào sự phát triển của Exynos, nhưng với hiệu suất vượt trội của Snapdragon trên Galaxy S26 Ultra, Exynos lại một lần nữa tụt hậu. Những người dùng tại khu vực sử dụng phiên bản Exynos có thể sẽ không hài lòng, trong khi điện thoại Snapdragon tiếp tục được yêu thích.

