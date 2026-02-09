Sức mạnh iPhone và Galaxy 'lép vế' trước smartphone Trung Quốc

Snapdragon 8 Elite Gen 5 không chỉ cạnh tranh với "ông vua hiệu năng" lâu năm của Apple, dòng chip A-series, mà còn vượt mặt trong một số trường hợp. Điều đáng chú ý là ba chiếc smartphone mạnh nhất năm nay đều đến từ Trung Quốc mà không phải những cái tên quen thuộc.

RedMagic 11 Pro cho điểm số ấn tượng trên Geekbench 6 ẢNH: PHONEARENA

Chiếc smartphone đứng đầu bảng xếp hạng là RedMagic 11 Pro, với điểm số ấn tượng 11.638 trong bài kiểm tra đa nhân trên Geekbench 6 và được ghi nhận mang đến kết quả cao nhất mà bất kỳ chiếc điện thoại nào từng đạt được. Bí quyết cho sự thành công này đến từ hệ thống làm mát bằng chất lỏng độc đáo, vốn giúp Snapdragon 8 Gen 5 Elite hoạt động hiệu quả hơn.

Vị trí thứ hai thuộc về Nubia Z80 Ultra, với điểm số đơn nhân Geekbench ngang bằng với iPhone 17 Pro Max, nhưng lại vượt trội hơn trong bài kiểm tra đa nhân. Đứng ở vị trí thứ ba là OnePlus 15, một mẫu điện thoại phổ biến và được bán tại nhiều thị trường quốc tế. OnePlus 15 được trang bị hệ thống làm mát bằng buồng hơi tinh vi giúp mang lại hiệu năng CPU đa nhân vượt trội so với các điện thoại cao cấp mới nhất của Apple.

Đừng để hiệu năng đánh lừa khi mua smartphone

Lưu ý rằng sức mạnh thô không phải lúc nào cũng là yếu tố quyết định trong việc lựa chọn smartphone. Hai mẫu điện thoại nổi bật khác trong năm 2025 là iPhone 17 Pro Max và Galaxy Z Fold 7.

Những smartphone có sức ảnh hưởng nhất năm 2025 không phải là những sản phẩm mạnh mẽ nhất ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Trong số này, iPhone 17 Pro Max đã có sự thay đổi trong thiết kế với giao diện Liquid Glass, còn Galaxy Z Fold7 chứng tỏ Samsung đã bắt kịp với các thiết bị gập siêu mỏng từ các công ty Trung Quốc.

Nhìn chung, cuộc đua smartphone năm 2025 không chỉ là về hiệu năng mà còn là sự đổi mới trong thiết kế và công nghệ, nơi các công ty Trung Quốc tiếp tục chứng tỏ mình không phải là đối thủ dễ bắt nạt trên thị trường.