Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Sức mạnh iPhone và Galaxy 'lép vế' trước smartphone Trung Quốc

Kiến Văn
Kiến Văn
09/02/2026 09:12 GMT+7

Năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ của smartphone với sức mạnh vượt trội, đặc biệt là từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 không chỉ cạnh tranh với "ông vua hiệu năng" lâu năm của Apple, dòng chip A-series, mà còn vượt mặt trong một số trường hợp. Điều đáng chú ý là ba chiếc smartphone mạnh nhất năm nay đều đến từ Trung Quốc mà không phải những cái tên quen thuộc.

Sức mạnh iPhone và Galaxy 'lép vế' trước ba smartphone Trung Quốc - Ảnh 1.

RedMagic 11 Pro cho điểm số ấn tượng trên Geekbench 6

ẢNH: PHONEARENA

Chiếc smartphone đứng đầu bảng xếp hạng là RedMagic 11 Pro, với điểm số ấn tượng 11.638 trong bài kiểm tra đa nhân trên Geekbench 6 và được ghi nhận mang đến kết quả cao nhất mà bất kỳ chiếc điện thoại nào từng đạt được. Bí quyết cho sự thành công này đến từ hệ thống làm mát bằng chất lỏng độc đáo, vốn giúp Snapdragon 8 Gen 5 Elite hoạt động hiệu quả hơn.

Vị trí thứ hai thuộc về Nubia Z80 Ultra, với điểm số đơn nhân Geekbench ngang bằng với iPhone 17 Pro Max, nhưng lại vượt trội hơn trong bài kiểm tra đa nhân. Đứng ở vị trí thứ ba là OnePlus 15, một mẫu điện thoại phổ biến và được bán tại nhiều thị trường quốc tế. OnePlus 15 được trang bị hệ thống làm mát bằng buồng hơi tinh vi giúp mang lại hiệu năng CPU đa nhân vượt trội so với các điện thoại cao cấp mới nhất của Apple.

Đừng để hiệu năng đánh lừa khi mua smartphone

Lưu ý rằng sức mạnh thô không phải lúc nào cũng là yếu tố quyết định trong việc lựa chọn smartphone. Hai mẫu điện thoại nổi bật khác trong năm 2025 là iPhone 17 Pro Max và Galaxy Z Fold 7.

Sức mạnh iPhone và Galaxy 'lép vế' trước ba smartphone Trung Quốc - Ảnh 2.

Những smartphone có sức ảnh hưởng nhất năm 2025 không phải là những sản phẩm mạnh mẽ nhất

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Trong số này, iPhone 17 Pro Max đã có sự thay đổi trong thiết kế với giao diện Liquid Glass, còn Galaxy Z Fold7 chứng tỏ Samsung đã bắt kịp với các thiết bị gập siêu mỏng từ các công ty Trung Quốc.

Nhìn chung, cuộc đua smartphone năm 2025 không chỉ là về hiệu năng mà còn là sự đổi mới trong thiết kế và công nghệ, nơi các công ty Trung Quốc tiếp tục chứng tỏ mình không phải là đối thủ dễ bắt nạt trên thị trường.

Tin liên quan

Những điều không nên làm trên smartphone

Những điều không nên làm trên smartphone

Việc cá nhân hóa smartphone tưởng vô hại nhưng một số phụ kiện và ứng dụng phổ biến lại âm thầm gây hại thiết bị.

Khám phá thêm chủ đề

smartphone iPhone 17 Pro Max Galaxy Z Fold7 RedMagic 11 Pro Nubia Z80 Ultra OnePlus 15
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận