iPhone 18 Pro trở thành 'nạn nhân' của... iPhone 17 Pro

Kiến Văn
Kiến Văn
06/02/2026 06:31 GMT+7

iPhone 17 Pro đã gây ấn tượng mạnh với thiết kế mới, nổi bật với cụm camera nằm ngang và mặt lưng hai tông màu.

Mặc dù có nhiều tin đồn về những thay đổi thiết kế cho iPhone 18 Pro, nhưng Apple dường như đã quyết định giữ nguyên kiểu dáng của iPhone 17 Pro sau khi nhận được phản hồi tích cực từ người dùng.

iPhone 18 Pro trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của iPhone 17 Pro - Ảnh 1.

Thông tin rò rỉ về iPhone 18 Pro khiến người hâm mộ Apple hụt hẫng

ẢNH: Chụp màn hình PHONEARENA

Theo báo cáo từ Fixed Focus Digital và được đăng tải trên Apple Insider, iPhone 18 Pro sẽ có ngoại hình gần như giống hệt iPhone 17 Pro. Quyết định này trái ngược với những dự đoán trước đó về việc Apple sẽ thực hiện một loạt thay đổi, bao gồm màu sắc mặt lưng đồng nhất, thiết kế đục lỗ cho camera trước và nút điều khiển camera đơn giản hơn.

iPhone 18 Pro có gì khác iPhone 17 Pro?

Điểm nhấn của iPhone 18 Pro sẽ là A20 Pro, được cho là chip xử lý 2nm đầu tiên của Apple với hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội. 

Một trong những thay đổi được mong đợi nhất là phần khoét hình tròn thay vì Dynamic Island đã bị loại bỏ trong kế hoạch sắp tới đối với iPhone 18 Pro. Điều này cho thấy Apple có thể không có kế hoạch cho những cải tiến lớn trong thiết kế của sản phẩm.

Trong thực tế, ngay cả khi iPhone 18 Pro không có nhiều thay đổi về mặt thiết kế như mong đợi, thông tin này cũng không quá bất ngờ. Apple nổi tiếng với việc tái sử dụng các thiết kế và dẫn đến sự nhàm chán. Hơn nữa, các nhà sản xuất smartphone thường trở nên tự mãn sau thành công, đây có thể là lý do khiến những sản phẩm mới không còn hấp dẫn như trước.

iPhone 17 Pro iPhone 18 Pro Apple thiết kế smartphone
