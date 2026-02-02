Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Những điều không nên làm trên smartphone

Kiến Văn
Kiến Văn
02/02/2026 10:12 GMT+7

Việc cá nhân hóa smartphone tưởng vô hại nhưng một số phụ kiện và ứng dụng phổ biến lại âm thầm gây hại thiết bị.

Mặc dù các phụ kiện như ốp lưng và miếng dán màn hình có thể giúp bảo vệ smartphone khỏi hư hại, một số khác lại có thể gây hại nhiều hơn lợi. Trước khi dán, cài đặt hoặc gắn bất kỳ thứ gì lên điện thoại, người dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Hình dán mặt sau smartphone

Hình dán có thể là cách thú vị để cá nhân hóa smartphone của mỗi người, nhưng nếu không cẩn thận, chúng có thể gây hại. Việc dán kín mặt sau điện thoại bằng chất liệu dày có thể ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt, dẫn đến quá nhiệt.

Những điều tuyệt đối không nên làm trên smartphone - Ảnh 1.

Những miếng dán trang trí phía sau được nhiều người dùng smartphone lựa chọn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH cntravellerme

Ngoài ra, hình dán có thể che khuất các bộ phận quan trọng như đèn flash và ống kính camera. Khi gỡ bỏ, chúng thường để lại cặn dính, từ đó làm ảnh hưởng đến giá trị bán lại của thiết bị. Do đó, người dùng nên dán hình dán lên ốp lưng thay vì trực tiếp lên máy.

Miếng dán màn hình bằng nhựa

Miếng dán màn hình là cần thiết để tránh trầy xước và giảm thiểu tác động từ va đập, nhưng không phải tất cả các loại miếng dán đều có khả năng bảo vệ như nhau. Miếng dán màn hình bằng nhựa rẻ tiền có thể không đủ sức chống lại va đập mạnh, trong khi miếng dán kính cường lực cung cấp độ bảo vệ tốt hơn và cảm giác sử dụng mượt mà hơn. Mặc dù giá thành cao hơn, việc đầu tư vào kính cường lực là lựa chọn xứng đáng.

Những điều tuyệt đối không nên làm trên smartphone - Ảnh 2.

Những miếng dán màn hình bằng nhựa không thực sự bảo vệ được thiết bị

ẢNH: AMAZON

Ứng dụng dọn dẹp RAM và tiết kiệm pin

Nhiều ứng dụng hứa hẹn giúp dọn dẹp điện thoại, tăng tốc hoặc tiết kiệm pin, nhưng thực chất không mang lại hiệu quả như mong đợi, đặc biệt khi chúng có thể là cửa ngõ cho phần mềm độc hại xâm nhập vào thiết bị. Thay vì sử dụng các ứng dụng này, người dùng nên tận dụng các công cụ có sẵn trên điện thoại để quản lý bộ nhớ và pin một cách hiệu quả hơn.

Tóm lại, việc cá nhân hóa và bảo vệ smartphone cần được thực hiện một cách thông minh và cẩn trọng. Hãy tìm hiểu kỹ trước khi quyết định sử dụng bất kỳ phụ kiện hay ứng dụng nào để đảm bảo an toàn cho thiết bị của mình.

Khám phá thêm chủ đề

smartphone Phụ kiện miếng dán màn hình Kính cường lực ứng dụng di động
Bình luận (0)

