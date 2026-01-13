Miếng dán màn hình iPhone đang bị thổi phồng công dụng

Tuy nhiên, nhiều phân tích cho thấy việc chi tiêu cho miếng dán màn hình iPhone dường như không phải là lựa chọn phù hợp trong bối cảnh hiện tại. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu lý do cho điều này.

Người dùng iPhone ngày càng 'nói không' với miếng dán màn hình ẢNH: TOM'S GUIDE

Đầu tiên, cần hiểu rằng miếng dán màn hình chủ yếu được thiết kế để ngăn chặn trầy xước, chứ không phải để bảo vệ màn hình khỏi va đập mạnh. Nếu người dùng thường mang iPhone trong túi xách cùng với chìa khóa và các vật dụng khác, miếng dán màn hình có thể giúp iPhone tránh trầy xước. Nhưng nếu thường để điện thoại trong túi quần mà không có gì khác, miếng dán có thể không cần thiết.

Lý do vì chất liệu của miếng dán màn hình thường dễ vỡ và rẻ tiền, trong khi lại tạo ra ảo giác rằng chúng có thể giúp bảo vệ màn hình của iPhone. Thực tế, chúng chỉ ngăn ngừa trầy xước do ma sát, trong khi phần lớn các trường hợp màn hình bị vỡ là do va đập mạnh vào cạnh hoặc mép màn hình, nơi không có sự bảo vệ nào từ miếng dán.

Trải nghiệm iPhone giảm vì miếng dán màn hình

Trong khi khả năng bảo vệ va đập của miếng dán màn hình kém, chúng lại làm giảm chất lượng hình ảnh, độ sáng và độ phản chiếu của màn hình. Với số tiền đã bỏ ra cho chiếc điện thoại, rõ ràng người dùng rất muốn tận dụng tối đa tính năng mà sản phẩm mang lại.

Dĩ nhiên, chức năng của miếng dán màn hình không phải là quá tệ, nhưng nhiều người trong chúng ta không thực sự cần đến nó. Nhiều người dùng vẫn giữ được một iPhone với màn hình không có vết trầy xước dù được sử dụng trong nhiều năm.

Chính vì vậy, người dùng hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua miếng dán bảo vệ màn hình. Một trong những giải pháp hợp lý là mua ốp lưng chất lượng nhằm bảo vệ iPhone trước những cú va chạm do rơi khỏi tay khi sử dụng.