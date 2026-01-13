Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Miếng dán màn hình iPhone đang bị thổi phồng công dụng

Kiến Văn
Kiến Văn
13/01/2026 18:49 GMT+7

Mỗi khi mua một iPhone mới, nhiều người thường chi tiền thêm cho miếng dán màn hình cùng với ốp lưng để bảo vệ thiết bị khỏi hư hại.

Tuy nhiên, nhiều phân tích cho thấy việc chi tiêu cho miếng dán màn hình iPhone dường như không phải là lựa chọn phù hợp trong bối cảnh hiện tại. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu lý do cho điều này.

Miếng dán màn hình iPhone mang lại nhiều bất tiện hơn lợi ích? - Ảnh 1.

Người dùng iPhone ngày càng 'nói không' với miếng dán màn hình

ẢNH: TOM'S GUIDE

Đầu tiên, cần hiểu rằng miếng dán màn hình chủ yếu được thiết kế để ngăn chặn trầy xước, chứ không phải để bảo vệ màn hình khỏi va đập mạnh. Nếu người dùng thường mang iPhone trong túi xách cùng với chìa khóa và các vật dụng khác, miếng dán màn hình có thể giúp iPhone tránh trầy xước. Nhưng nếu thường để điện thoại trong túi quần mà không có gì khác, miếng dán có thể không cần thiết.

Lý do vì chất liệu của miếng dán màn hình thường dễ vỡ và rẻ tiền, trong khi lại tạo ra ảo giác rằng chúng có thể giúp bảo vệ màn hình của iPhone. Thực tế, chúng chỉ ngăn ngừa trầy xước do ma sát, trong khi phần lớn các trường hợp màn hình bị vỡ là do va đập mạnh vào cạnh hoặc mép màn hình, nơi không có sự bảo vệ nào từ miếng dán.

Trải nghiệm iPhone giảm vì miếng dán màn hình

Trong khi khả năng bảo vệ va đập của miếng dán màn hình kém, chúng lại làm giảm chất lượng hình ảnh, độ sáng và độ phản chiếu của màn hình. Với số tiền đã bỏ ra cho chiếc điện thoại, rõ ràng người dùng rất muốn tận dụng tối đa tính năng mà sản phẩm mang lại.

Dĩ nhiên, chức năng của miếng dán màn hình không phải là quá tệ, nhưng nhiều người trong chúng ta không thực sự cần đến nó. Nhiều người dùng vẫn giữ được một iPhone với màn hình không có vết trầy xước dù được sử dụng trong nhiều năm.

Chính vì vậy, người dùng hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua miếng dán bảo vệ màn hình. Một trong những giải pháp hợp lý là mua ốp lưng chất lượng nhằm bảo vệ iPhone trước những cú va chạm do rơi khỏi tay khi sử dụng.

Tin liên quan

Có nên sử dụng miếng dán màn hình riêng tư cho smartphone?

Có nên sử dụng miếng dán màn hình riêng tư cho smartphone?

Việc sử dụng smartphone ở nơi công cộng đã trở thành thói quen phổ biến, tuy nhiên điều này cũng dẫn đến những lo ngại về quyền riêng tư.

Khám phá thêm chủ đề

miếng dán màn hình Iphone Phụ kiện ốp lưng Kính cường lực
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận