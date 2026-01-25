Mua ốp lưng giá rẻ, iPhone phải trả giá thế nào?

Tuy nhiên, không phải tất cả các loại ốp lưng đều mang lại lợi ích. Một số loại ốp lưng, đặc biệt là các sản phẩm giá rẻ, có thể gây hại cho iPhone nhiều hơn những gì người dùng tưởng tượng. Đây là những gì có thể xảy ra với iPhone nếu người dùng quyết định sử dụng ốp lưng giá rẻ.

Ốp lưng là một trong những phụ kiện phổ biến được người mua iPhone sử dụng ẢNH: CASETiFY

Điều đầu tiên, nhiều mẫu iPhone không được trang bị quạt tản nhiệt như các thiết bị lớn khác mà sử dụng khung và vật liệu để điều chỉnh nhiệt độ. Kết quả là trong những ngày hè oi ả, nhiệt độ bên trong máy có thể tăng cao. Nhiều loại ốp lưng kém chất lượng được làm từ nhựa không cho phép nhiệt thoát ra, dẫn đến tình trạng máy nóng lên mà người dùng không hề hay biết. Nhiệt độ cao có thể làm hỏng pin và các linh kiện bên trong.

Ngoài ra, các vạch kẻ trên iPhone được thiết kế để cải thiện khả năng truyền sóng. Sử dụng ốp lưng kém chất lượng không chỉ làm tăng nhiệt độ mà còn làm suy giảm tín hiệu, ảnh hưởng đến khả năng kết nối của thiết bị.

Chọn ốp lưng iPhone sao cho tốt nhất

Việc lựa chọn ốp lưng từ chất liệu dẫn nhiệt tốt được xem là rất quan trọng. Khi người dùng cảm thấy iPhone nóng lên, đó có thể là dấu hiệu cho thấy thiết bị đang tỏa nhiệt hiệu quả chứ không phải là dấu hiệu của sự hư hỏng.

Mặc dù giá thành của các loại ốp lưng chính hãng thường cao hơn nhưng phản ánh chất lượng và khả năng bảo vệ thiết bị. Việc tiết kiệm chi phí bằng cách mua ốp lưng giá rẻ có thể dẫn đến những chi phí lớn hơn trong tương lai, như việc thay pin sớm hơn dự kiến.

Nhìn chung, dùng ốp lưng ra sao mới là vấn đề đáng cân nhắc. Một chiếc ốp lưng chất lượng có thể bảo vệ máy trước va chạm, trong khi ốp lưng kém lại âm thầm rút ngắn tuổi thọ pin và linh kiện. Cuối cùng, bảo vệ iPhone không chỉ nằm ở việc có hay không có ốp lưng mà nằm ở lựa chọn thông minh và thói quen sử dụng hằng ngày.