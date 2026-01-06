5 lỗi thường gặp âm thầm làm hao pin laptop

Một số thói quen xấu có thể làm quá trình hao mòn pin laptop diễn ra nhanh hơn. Dưới đây là những thói quen cần tránh để bảo vệ pin của bạn.

Có những thói quen khiến người dùng làm hao pin laptop nhanh hơn ẢNH: REUTERS

Tránh sử dụng chế độ ngủ

Dù được giới thiệu từ năm 2012, chế độ ngủ trong Windows vẫn gặp nhiều vấn đề. Một trong những lỗi phổ biến là máy tính có thể tự động đánh thức khi không hoạt động dẫn đến hao pin. Thậm chí, quạt tản nhiệt có thể không hoạt động khiến máy nóng lên và gây hại cho pin. Để bảo vệ pin, người dùng nên chuyển sang sử dụng chế độ ngủ đông.

Cẩn thận với các hub USB cấp nguồn

Bộ chia USB là công cụ hữu ích, nhưng nếu chúng được kết nối liên tục có thể tiêu thụ điện năng và làm giảm tuổi thọ pin. Đặc biệt, khi cắm thêm các thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng, tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng, do đó hãy ngắt kết nối hub khi không sử dụng để bảo vệ pin.

Không chờ đến khi pin dưới 20% mới sạc

Pin lithium-ion 'không thích' bị cạn kiệt hoàn toàn. Việc chờ đến khi pin giảm xuống dưới 20% mới sạc sẽ làm giảm tuổi thọ pin. Tốt nhất là giữ mức sạc từ 30% đến 80%. Nhiều máy tính xách tay hiện nay có ứng dụng cho phép người dùng giới hạn phần trăm sạc, hãy tận dụng tính năng này.

Sử dụng laptop khi cắm sạc thường xuyên

Một thói quen khác là sử dụng máy khi cắm sạc, bởi việc liên tục xả và sạc pin sẽ làm giảm dung lượng tối đa của pin nhanh hơn nhiều, do đó hãy dành thời gian sử dụng pin. Các laptop hiện đại có bộ điều khiển sạc và nguồn tuyệt vời, vì vậy pin sẽ không bị sạc quá mức khi cắm điện vì laptop sẽ tự động chuyển sang nguồn điện lưới ngay khi pin được sạc đầy.

Cần hạn chế việc vừa cắm sạc vừa sử dụng ẢNH: HP

Tuy nhiên, nếu giới hạn mức sạc pin tối đa ở mức 80% hoặc thấp hơn, người dùng có thể sử dụng laptop trong khi cắm điện mà pin không bao giờ đạt đến 100%.

Tránh sử dụng độ sáng màn hình tối đa

Việc liên tục sử dụng máy tính xách tay ở độ sáng màn hình tối đa khi dùng pin sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn, làm hao pin nhanh hơn, buộc người dùng phải sạc thường xuyên và cuối cùng làm giảm tuổi thọ pin nhanh hơn.

Người dùng có thể tăng độ sáng khi đang cắm sạc. Việc này sẽ không ảnh hưởng đến pin, nhưng sẽ làm giảm tuổi thọ của các linh kiện đèn nền nếu người dùng sở hữu laptop có màn hình LCD, hoặc chính màn hình nếu sử dụng laptop OLED.