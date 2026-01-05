Máy tính xách tay dùng trong bao lâu thì hỏng?

Để trả lời cho câu hỏi trên thực tế không hề đơn giản. Trước đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ phần cứng khiến việc giữ một chiếc máy tính xách tay (laptop) quá một hoặc hai năm trở nên không hợp lý. Nhưng hiện nay, ngay cả những mẫu laptop giá rẻ cũng đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày trong thời gian dài.

Laptop hiện đại bền hơn xưa, nhưng không phải ai cũng dùng được lâu ẢNH: K. VĂN

Những yếu tố ảnh hưởng tuổi thọ máy tính xách tay

Yếu tố chính quyết định tuổi thọ của laptop không chỉ nằm ở thời gian sử dụng mà còn ở cách người dùng sử dụng nó. Giống như ô tô, một chiếc laptop mới nhưng bị sử dụng quá mức có thể nhanh chóng hao mòn, trong khi một laptop cũ được bảo trì tốt có thể kéo dài tuổi thọ nhiều năm.

Laptop là một thiết bị phức tạp, nơi nhiệt độ, công suất và hiệu năng phải được cân bằng trong không gian hạn chế. Các bộ phận chuyển động sẽ bị hao mòn theo thời gian và nhiệt độ cao có thể gây hư hỏng cho các linh kiện điện tử. Vì vậy, việc sử dụng laptop với cường độ cao sẽ làm tăng nguy cơ hỏng hóc, đặc biệt với các bộ phận dễ hỏng như pin.

Linh kiện dễ hỏng nhất trong laptop là pin lithium-ion, vốn chỉ có thể chịu được một số chu kỳ sạc nhất định trước khi giảm dung lượng. Ngày nay, việc thay thế pin không còn đơn giản như trước, trong nhiều trường hợp, việc thay pin có thể kéo theo chi phí cao do phải thay thế các bộ phận khác.

Các bộ phận cơ khí như bàn phím hay bản lề cũng có thể gặp vấn đề trong quá trình sử dụng ẢNH: REUTERS

Ngoài pin, các bộ phận cơ khí như bàn phím và bản lề cũng có thể gặp vấn đề. Việc thay thế bàn phím trên một số mẫu laptop siêu nhỏ gọn có thể tốn kém, trong khi hỏng bản lề là một vấn đề nghiêm trọng thường đòi hỏi sự can thiệp của kỹ thuật viên.

Hệ thống làm mát cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tuổi thọ của laptop. Quạt bị mòn và keo tản nhiệt lão hóa có thể làm giảm hiệu suất làm mát, từ đó ảnh hưởng đến các linh kiện như SSD. Mặc dù ổ SSD có độ bền cao, nhưng nếu không được làm mát đúng cách, chúng cũng có thể gặp sự cố.

Để kéo dài tuổi thọ của laptop, người dùng nên chú ý đến việc giữ cho máy luôn mát, vệ sinh bụi bẩn và thay thế các linh kiện khi cần thiết. Nếu pin giảm dung lượng dưới 80% cũng nên thay thế ngay. Nguyên tắc chung là nếu chi phí sửa chữa thấp hơn một nửa giá mua máy mới, việc sửa chữa vẫn đáng để xem xét.

Tóm lại, một chiếc laptop hiện đại có thể hoạt động tốt ít nhất 5 năm và nếu bảo trì đúng cách, tuổi thọ có thể gấp đôi con số đó.