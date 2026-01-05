Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Máy tính xách tay dùng trong bao lâu thì hỏng?

Kiến Văn
Kiến Văn
05/01/2026 07:17 GMT+7

Khi mua một máy tính xách tay, nhiều người thường đặt ra câu hỏi: "Chiếc máy này sẽ sử dụng được trong bao lâu?".

Để trả lời cho câu hỏi trên thực tế không hề đơn giản. Trước đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ phần cứng khiến việc giữ một chiếc máy tính xách tay (laptop) quá một hoặc hai năm trở nên không hợp lý. Nhưng hiện nay, ngay cả những mẫu laptop giá rẻ cũng đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày trong thời gian dài.

Máy tính xách tay dùng trong bao lâu thì hỏng? - Ảnh 1.

Laptop hiện đại bền hơn xưa, nhưng không phải ai cũng dùng được lâu

ẢNH: K. VĂN

Những yếu tố ảnh hưởng tuổi thọ máy tính xách tay

Yếu tố chính quyết định tuổi thọ của laptop không chỉ nằm ở thời gian sử dụng mà còn ở cách người dùng sử dụng nó. Giống như ô tô, một chiếc laptop mới nhưng bị sử dụng quá mức có thể nhanh chóng hao mòn, trong khi một laptop cũ được bảo trì tốt có thể kéo dài tuổi thọ nhiều năm.

Laptop là một thiết bị phức tạp, nơi nhiệt độ, công suất và hiệu năng phải được cân bằng trong không gian hạn chế. Các bộ phận chuyển động sẽ bị hao mòn theo thời gian và nhiệt độ cao có thể gây hư hỏng cho các linh kiện điện tử. Vì vậy, việc sử dụng laptop với cường độ cao sẽ làm tăng nguy cơ hỏng hóc, đặc biệt với các bộ phận dễ hỏng như pin.

Linh kiện dễ hỏng nhất trong laptop là pin lithium-ion, vốn chỉ có thể chịu được một số chu kỳ sạc nhất định trước khi giảm dung lượng. Ngày nay, việc thay thế pin không còn đơn giản như trước, trong nhiều trường hợp, việc thay pin có thể kéo theo chi phí cao do phải thay thế các bộ phận khác.

Máy tính xách tay dùng trong bao lâu thì hỏng? - Ảnh 2.

Các bộ phận cơ khí như bàn phím hay bản lề cũng có thể gặp vấn đề trong quá trình sử dụng

ẢNH: REUTERS

Ngoài pin, các bộ phận cơ khí như bàn phím và bản lề cũng có thể gặp vấn đề. Việc thay thế bàn phím trên một số mẫu laptop siêu nhỏ gọn có thể tốn kém, trong khi hỏng bản lề là một vấn đề nghiêm trọng thường đòi hỏi sự can thiệp của kỹ thuật viên.

Hệ thống làm mát cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tuổi thọ của laptop. Quạt bị mòn và keo tản nhiệt lão hóa có thể làm giảm hiệu suất làm mát, từ đó ảnh hưởng đến các linh kiện như SSD. Mặc dù ổ SSD có độ bền cao, nhưng nếu không được làm mát đúng cách, chúng cũng có thể gặp sự cố.

Để kéo dài tuổi thọ của laptop, người dùng nên chú ý đến việc giữ cho máy luôn mát, vệ sinh bụi bẩn và thay thế các linh kiện khi cần thiết. Nếu pin giảm dung lượng dưới 80% cũng nên thay thế ngay. Nguyên tắc chung là nếu chi phí sửa chữa thấp hơn một nửa giá mua máy mới, việc sửa chữa vẫn đáng để xem xét.

Tóm lại, một chiếc laptop hiện đại có thể hoạt động tốt ít nhất 5 năm và nếu bảo trì đúng cách, tuổi thọ có thể gấp đôi con số đó.

Tin liên quan

Châu Âu muốn pin máy tính xách tay dễ thay thế

Châu Âu muốn pin máy tính xách tay dễ thay thế

Có một điều mà người dùng ít chú ý trong những năm gần đây là việc các nhà sản xuất máy tính xách tay đặt pin bên trong khung máy thay vì bên ngoài như trước.

Khám phá thêm chủ đề

máy tính xách tay Linh kiện điện tử ổ SSD MacBook Pin lithium-ion
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận