Khủng hoảng RAM, Xiaomi tung Redmi Note 15 Pro 'nồi đồng cối đá'

Thay vì tập trung nâng cấp thông số RAM, Xiaomi đã giới thiệu hai mẫu smartphone tầm trung mới mang tên Redmi Note 15 Pro 5G và Redmi Note 15 Pro Plus 5G, với hứa hẹn mang đến độ bền vượt trội.

Smartphone tầm trung bước vào cuộc chơi độ bền ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Cả hai mẫu điện thoại mới của Xiaomi đều sở hữu màn hình AMOLED 6,83 inch với độ phân giải 1,5K (2.772 x 1.280 pixel) và độ sáng tối đa lên đến 3.200 nit. Màn hình được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass Victus 2 và hỗ trợ HDR10+ cũng như Dolby Vision. Trong khi phiên bản Pro có thiết kế phẳng, phiên bản Pro Plus lại có khung viền mỏng hơn và màn hình cong tạo cảm giác thanh thoát hơn.

Về hiệu năng, Redmi Note 15 Pro 5G được trang bị chip MediaTek Dimensity 7400 Ultra 4nm, trong khi Pro Plus sử dụng chip Snapdragon 7s Gen 4 4nm. Cả hai đều có RAM LPDDR4X và bộ nhớ trong UFS 2.2. Đặc biệt, bộ đôi này đều trang bị cảm biến camera chính Samsung ISOCELL HPE 200 MP với khẩu độ f/1.7 và hỗ trợ tính năng chống rung quang học (OIS), kết hợp camera siêu rộng 8 MP.

Redmi Note 15 Pro 5G có pin dung lượng 6.580 mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W, trong khi Pro Plus có pin dung lượng 6.500 mAh nhưng hỗ trợ sạc nhanh 100W. Cả hai đều hỗ trợ sạc ngược 22,5W và đi kèm bộ sạc nhanh trong hộp.

Redmi Note 15 Pro 5G (xám) và Redmi Note 15 Pro Plus 5G (nâu) ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Xiaomi xoay trục chiến lược với công thức 'dùng lâu, khó hỏng'

Độ bền là một điểm nổi bật của cả hai mẫu điện thoại mới từ Xiaomi, với khả năng chống bụi và nước đạt tiêu chuẩn IP66/IP68/IP69/IP69K. Mặt lưng của chúng làm bằng sợi thủy tinh, được cho là có khả năng chống va đập gấp 10 lần so với mặt kính thông thường. Cả hai đều được chứng nhận có thể chịu những cú rơi từ độ cao 2,5 m xuống mặt đá granit.

Xiaomi cũng trang bị cho cả hai mẫu điện thoại Redmi của mình tính năng Xiaomi Offline Communication, cho phép truyền giọng nói lên đến một kilomet trong không gian mở không có sóng mạng. Cả hai điện thoại đều chạy Hyper OS 2 được phát triển dựa trên Android 15, với cam kết cập nhật hệ điều hành Android trong 4 năm và bảo mật trong 6 năm.

Tại thị trường Ấn Độ, Redmi Note 15 Pro 5G có các màu xanh, xám và đen, kèm giá từ 29.999 rupee (8,5 triệu đồng), trong khi Redmi Note 15 Pro Plus 5G có các màu nâu, xanh và đen, kèm giá từ 37.999 rupee (10,76 triệu đồng).