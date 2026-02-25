Xiaomi sắp tung 'vũ khí' kết nối mượt mà với iPhone

Theo MacRumors, cộng đồng công nghệ đang rỉ tai nhau về một nước đi táo bạo của Xiaomi. Tại Triển lãm di động toàn cầu (MWC) diễn ra vào tháng tới tại Tây Ban Nha, hãng công nghệ Trung Quốc dự kiến sẽ giới thiệu một bản cập nhật phần mềm mới với khả năng cải thiện đáng kể sự kết nối giữa các thiết bị của hãng và sản phẩm nhà Apple.

iOS Bridge: Cầu nối của Xiaomi với hệ sinh thái iOS

Bên cạnh tâm điểm là màn ra mắt của dòng flagship Xiaomi 17 series, bản cập nhật phần mềm HyperOS 3.1 được đồn đoán sẽ mang đến một tính năng hoàn toàn mới mang tên iOS Bridge. Mục tiêu của tính năng này là mang lại khả năng tương tác mượt mà chưa từng có giữa hai nền tảng vốn luôn đối đầu nhau.

Xiaomi HyperOS 3.1 mang đến khả năng kết nối liền mạch với iOS ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo các thông tin rò rỉ từ GizChina, iOS Bridge sẽ mang đến những tính năng đáng kinh ngạc sau:

Đồng bộ cuộc gọi iPhone : Hãy tưởng tượng bạn đang có một cuộc gọi đến trên iPhone, nhưng thông báo lại hiển thị ngay trên màn hình máy tính bảng (tablet) hoặc PC Xiaomi. Ngoài ra, bạn còn có thể trực tiếp trả lời hoặc quản lý cuộc gọi đó mà không cần phải chạm tay vào chiếc iPhone.

Tích hợp AirPods hoàn hảo : Bạn dùng điện thoại Xiaomi nhưng lại thích tai nghe AirPods? HyperOS 3.1 sẽ giúp AirPods tương thích sâu hơn với thiết bị Xiaomi, cho phép hiển thị mức pin và cung cấp các tùy chọn điều khiển nâng cao, mang lại trải nghiệm mượt mà giống như khi đang ghép nối với thiết bị chính chủ Apple.

Chia sẻ file nhanh: Đây có lẽ là tính năng được mong chờ nhất. Tính năng này cho phép chuyển file không dây tốc độ cao trực tiếp giữa iPhone và các thiết bị Xiaomi mà hoàn toàn không cần phải cài đặt hay phụ thuộc vào bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba nào (cơ chế hoạt động tương tự như AirDrop).

Nếu những tính năng này thực sự được trình làng tại Barcelona (Tây Ban Nha) trong khuôn khổ sự kiện MWC (diễn ra từ ngày 2 - 5.3), đây sẽ là một chiến thắng rực rỡ và là tin không thể vui hơn đối với những người dùng 'hệ sinh thái lai' - những người đang sở hữu đồng thời iPhone, AirPods cùng với điện thoại, laptop hay máy tính bảng của Xiaomi.

Động thái này cũng cho thấy tham vọng của Xiaomi trong việc giữ chân và thu hút thêm người dùng. Theo dữ liệu từ Omdia, Xiaomi đã nắm giữ tới 16% thị phần thị trường điện thoại thông minh châu Âu trong năm 2025. Việc 'mở rộng vòng tay' với các thiết bị Apple chắc chắn sẽ giúp hãng gia tăng sức cạnh tranh mạnh mẽ trong thời gian tới.