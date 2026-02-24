Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Galaxy S26 Ultra bị Xiaomi, Oppo, Vivo đồng loạt sao chép tính năng mới

Phong Đỗ
Phong Đỗ
24/02/2026 09:39 GMT+7

Các hãng điện thoại Trung Quốc quyết không để Samsung độc chiếm tính năng màn hình đỉnh cao.

Tính năng màn hình chống nhìn trộm được đồn đại là vũ khí bí mật của Samsung trên chiếc Galaxy S26 Ultra. Thế nhưng, các hãng smartphone Trung Quốc dường như không chịu ngồi yên khi đang ráo riết thử nghiệm công nghệ tương tự để đưa lên loạt flagship ra mắt ngay cuối năm nay.

Tính năng màn hình đỉnh nhất của Galaxy S26 Ultra sắp có mặt trên loạt điện thoại Trung Quốc

Một trong những chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất xoay quanh siêu phẩm sắp ra mắt Samsung Galaxy S26 Ultra chính là Privacy Display. Theo các nguồn tin rò rỉ, đây là một công nghệ tấm nền AMOLED hoàn toàn mới, được can thiệp sâu từ cấp độ phần cứng nhằm che khuất nội dung trên màn hình khỏi những ánh mắt tò mò xung quanh.

Galaxy S26 Ultra bị Xiaomi, Oppo, Vivo đồng loạt sao chép tính năng mới - Ảnh 1.

Công nghệ màn hình chống nhìn trộm sắp đổ bộ trên loạt điện thoại Android

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GSMARENA

Người dùng sẽ không còn phải cặm cụi dán những miếng dán màn hình chống nhìn trộm làm giảm độ sáng và chất lượng hiển thị nữa. Tuy nhiên, Samsung có vẻ sẽ không thể độc quyền tính năng hấp dẫn này quá lâu.

Theo thông tin mới nhất từ chuyên gia rò rỉ nổi tiếng trong giới công nghệ - Digital Chat Station, các nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu Trung Quốc đã bắt tay vào việc thử nghiệm công nghệ màn hình chống nhìn trộm vật lý (phần cứng), với cơ chế hoạt động tương tự những gì rò rỉ về Galaxy S26 Ultra.

Digital Chat Station cũng tiết lộ thêm, giới mộ điệu sẽ không phải chờ đợi lâu, bởi tính năng đột phá này có thể sẽ chính thức 'chào sân' trên các mẫu flagship ra mắt vào khoảng tháng 9 năm nay.

Những cái tên nào sẽ 'tham chiến'?

Dựa trên lịch trình ra mắt sản phẩm hằng năm, những tin đồn gần đây chỉ ra rằng siêu phẩm Xiaomi 18 series rất có thể sẽ là một trong những thiết bị tiên phong trình làng vào tháng 9 tới.

Ngay sau đó, vào tháng 10, thị trường hứa hẹn sẽ chứng kiến màn đổ bộ của loạt phần cứng khác gồm dòng vivo X500 và Oppo Find X10. Những tên tuổi đình đám khác như OnePlus và Realme cũng được kỳ vọng sẽ vén màn các thiết bị đầu bảng của họ trong cùng khung thời gian này.

Hiện tại, vẫn còn phải chờ xem chính xác mẫu máy nào trong số những cái tên kể trên sẽ thực sự được trang bị công nghệ màn hình đắt giá này. Nhưng có một điều chắc chắn là cuộc chiến phần cứng trên smartphone nửa cuối năm nay sẽ khốc liệt và thú vị hơn bao giờ hết.

