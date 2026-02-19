Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Galaxy S26 tạo đột phá nhiếp ảnh AI

Phong Đỗ
Phong Đỗ
19/02/2026 06:35 GMT+7

Samsung kết hợp việc chụp và sửa ảnh vào ứng dụng AI duy nhất trên điện thoại Galaxy S26.

Chỉ còn một tuần nữa là đến sự kiện Galaxy Unpacked được mong đợi nhất năm 2026 và Samsung vừa khiến cộng đồng công nghệ 'đứng ngồi không yên' khi tung ra loạt teaser về khả năng nhiếp ảnh AI trên dòng flagship Galaxy S26 mới.

Samsung vừa hé lộ tính năng AI chỉnh sửa ảnh cực mạnh trên Galaxy S26 - Ảnh 1.

Sức mạnh chỉnh sửa ảnh AI được nâng tầm trên dòng Galaxy S26 mới

ẢNH: SAMSUNG

Lộ diện vũ khí bí mật của Galaxy S26 với sức mạnh từ Gemini

Theo thông báo mới nhất, "smartphone Galaxy mới nhất" (gần như là bộ ba Galaxy S26) sẽ được trang bị một bộ công cụ chỉnh sửa AI hoàn toàn mới và thống nhất.

Điểm đột phá nằm ở trải nghiệm người dùng, khi Samsung dường như sẽ gộp chung tính năng chụp và chỉnh sửa vào giao diện duy nhất. Người dùng sẽ không còn cảnh phải chụp bằng camera thường rồi loay hoay chuyển sang các app chỉnh sửa khác. Mọi thứ diễn ra liền mạch, nhanh chóng và thông minh.

Không chỉ là các bộ lọc màu đơn giản, các video 'nhá hàng' cho thấy những khả năng biên tập mạnh mẽ:

  • Biến ngày thành đêm: Thay đổi hoàn toàn ánh sáng và không khí bức ảnh chỉ trong tích tắc.
  • Hợp nhất ảnh: Ghép nhiều bức ảnh thành một tác phẩm hoàn chỉnh một cách tự nhiên.

Giới chuyên môn nhận định, nước đi này hoàn toàn hợp lý khi Samsung tiếp tục bắt tay sâu rộng với Google. Các dòng Galaxy mới sẽ tận dụng sức mạnh của Google Gemini - hiện được xem là trình chỉnh sửa ảnh AI tạo sinh (Generative AI) tốt nhất thế giới nhờ mô hình xử lý hình ảnh tiên tiến có tên mã Nano Banana.

Thông cáo báo chí của Samsung tuy ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý. Hãng hứa hẹn sẽ công bố chi tiết về tính năng mới này tại sự kiện ra mắt vào tuần tới.

Xem thêm bình luận