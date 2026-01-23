Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google Gemini tung tính năng 'gia sư' mới đáng giá cho sinh viên

Phong Đỗ
Phong Đỗ
23/01/2026 09:52 GMT+7

Không tốn tiền học thêm, học sinh giờ có thể dùng Gemini làm 'gia sư' luyện đề thi.

Khi nhắc đến việc học sinh sử dụng AI, phần lớn chúng ta thường nghĩ ngay đến những mánh khóe như nhờ máy viết bài luận hay làm bài tập về nhà. Tuy nhiên, công nghệ này đang mang lại những giá trị tích cực hơn nhiều. Cụ thể, các học sinh chuẩn bị cho kỳ thi SAT (bài kiểm tra chuẩn hóa quan trọng để xét tuyển đại học tại Mỹ) giờ đây đã có thể sử dụng Gemini để làm bài thi thử, phân tích kết quả và cải thiện điểm số thực tế.

Google Gemini tung tính năng 'gia sư' mới đáng giá cho sinh viên - Ảnh 1.

Gemini vừa có thêm khả năng 'kèm cặp' học sinh/sinh viên

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Gemini và cái bắt tay với các 'ông lớn' ngành giáo dục Mỹ

Google tự hào tuyên bố Gemini không chỉ dừng lại ở việc chuyển đổi ghi chú lớp học thành đề cương ôn tập, tạo thẻ ghi nhớ (flashcard) hay đưa ra các bài tập cá nhân hóa. Nhờ sự hợp tác chiến lược với The Princeton Review và các tổ chức giáo dục hàng đầu khác, Gemini hiện có khả năng tạo ra các đề thi thử SAT với cấu trúc sát thực tế nhất.

Đối với học sinh có ý định du học hoặc nộp đơn vào các trường đại học Mỹ, SAT luôn là một áp lực lớn. Việc sở hữu một công cụ như Gemini - có khả năng ra đề, chấm điểm và đánh giá năng lực ngay trong thời gian thực - được xem là một bước tiến đột phá.

Không chỉ đơn thuần báo kết quả đúng/sai, Gemini còn đóng vai trò như một gia sư riêng. AI sẽ chỉ ra cụ thể những câu bạn làm sai, giải thích lý do và gợi ý những mảng kiến thức cần ôn tập lại. Đây là ứng dụng thực tế đầy hứa hẹn, có thể giúp hàng triệu học sinh đạt kết quả cao hơn mà không tốn kém quá nhiều chi phí luyện thi.

Tất nhiên, mọi vấn đề đều có hai mặt. Một nghiên cứu gần đây của MIT chỉ ra rằng việc lạm dụng AI có thể làm giảm khả năng tư duy phản biện của người học. Điều này đi ngược lại với kỳ vọng dùng AI để bổ trợ trí tuệ con người.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, AI đang được định vị đúng vai trò như một công cụ để tạo đề thi và củng cố kiến thức chứ không phải làm thay người học. Nếu được sử dụng đúng mục đích, đây chắc chắn là một 'chiếc phao cứu sinh' hữu ích cho học sinh trong các kỳ thi cam go sắp tới.

Khám phá thêm chủ đề

Google Gemini gia sư AI Ôn thi học sinh
