Công nghệ Thủ thuật

Google chỉ mẹo đơn giản để AI ngừng 'nói nhảm'

Phong Đỗ
Phong Đỗ
19/01/2026 14:28 GMT+7

Chỉ cần làm 2 bước này, hiệu suất chatbot AI sẽ tăng vọt ngay lập tức.

Bạn cảm thấy thất vọng vì trợ lý AI thường xuyên bỏ sót chi tiết hoặc trả lời lộn xộn? Đừng vội đổ lỗi cho công nghệ. Các nhà nghiên cứu từ Google và Đại học Northeastern (Anh) vừa tiết lộ hai thủ thuật đơn giản nhưng hiệu quả bất ngờ để 'uốn nắn' chatbot ngay lập tức.

Sức mạnh của việc... nói lắp

Nghe có vẻ phi lý, nhưng một nghiên cứu mới từ Google Research chỉ ra một giải pháp kỹ thuật đơn giản, đó là hãy dán yêu cầu chính xác của bạn hai lần liên tiếp trong cùng một tin nhắn.

Thay vì chỉ ra lệnh một lần, người dùng được khuyên hãy sao chép và dán câu lệnh đó thêm một lần nữa ngay phía sau. Ví dụ: "Hãy tóm tắt bài báo này. Hãy tóm tắt bài báo này".

Google chỉ mẹo đơn giản đến khó tin để AI ngừng nói nhảm - Ảnh 1.

Thay đổi nhỏ giúp câu lệnh AI chính xác tuyệt đối

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITAL TRENDS

Theo các thử nghiệm, việc 'nhân đôi' thông tin đầu vào này đặc biệt hiệu quả với các tác vụ đơn giản, không đòi hỏi suy luận logic phức tạp như trích xuất dữ liệu, tìm câu trả lời ngắn hoặc viết lại văn bản. Việc lặp lại mệnh lệnh đóng vai trò như một lời nhắc nhở nhấn mạnh, khiến mô hình AI khó bỏ sót yêu cầu hơn và ngăn chặn việc nó trượt sang các câu trả lời chung chung.

Kỹ thuật thấu cảm

Nếu chiêu thứ nhất mang tính cơ học, thì chiêu thứ hai đánh vào tâm lý và ngữ cảnh. Nghiên cứu từ Đại học Northeastern cho thấy người dùng nhận được kết quả tốt hơn hẳn khi họ áp dụng tư duy 'lấy quan điểm' hay 'lý thuyết tâm trí' (Theory of Mind).

Điều này không có nghĩa là bạn phải lịch sự hay nịnh nọt cái máy, mà là cần cung cấp cho nó các 'nút tinh chỉnh' để nó hiểu người hỏi là ai. AI không thể tự đoán mò bối cảnh, vì vậy hãy nói rõ cho nó biết:

  • Trình độ của bạn: "Tôi là người mới bắt đầu", "Tôi là chuyên gia"...
  • Ràng buộc thời gian: "Tôi đang vội, cần ngắn gọn", "Giải thích chi tiết"...
  • Định dạng mong muốn: "Cho tôi 3 gạch đầu dòng", "Viết dưới dạng bảng"...

Một câu lệnh như "Tôi là người không rành công nghệ, hãy giải thích bỏ qua thuật ngữ chuyên ngành" sẽ định hình câu trả lời của AI hiệu quả hơn nhiều so với một câu hỏi trống không.

Công thức kết hợp hoàn hảo

Để đạt hiệu quả tối đa và tránh tình trạng ảo giác của AI, các chuyên gia khuyên người dùng nên kết hợp cả hai phương pháp: Dùng chiêu dán hai lần cho phần yêu cầu cốt lõi (để đảm bảo AI không bỏ sót nhiệm vụ chính). Sau đó, thêm dòng 'thấu cảm' ở cuối để định nghĩa bối cảnh và kết quả mong muốn.

Nếu trợ lý ảo vẫn lờ đi các ý chính, hãy giữ nguyên phần lặp lại. Nếu nó đưa ra sai định dạng, hãy điều chỉnh phần bối cảnh. Đây là cách nhanh nhất để tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng AI mà không cần phải là một kỹ sư công nghệ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
