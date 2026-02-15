Galaxy S26+ bất ngờ được rao bán công khai dù chưa ra mắt

Trong khi giới công nghệ đang nín thở chờ đợi màn ra mắt chính thức của dòng Galaxy S26 vào cuối tháng này, thì một 'cư dân mạng' nhanh tay đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi đăng bán chiếc Galaxy S26+ ngay trên trang web Craigslist.

Galaxy S26+ xuất hiện trên mạng trước cả thời điểm ra mắt

Dựa trên những hình ảnh rò rỉ, giới thạo tin nhanh chóng nhận ra đây chính là biến thể S26+ dựa vào thiết kế cụm camera đặc trưng, chứ không phải bản Ultra như một số tin đồn trước đó trên X (Twitter).

Hiện tại, câu hỏi lớn nhất là: Làm thế nào một thiết bị bảo mật cấp cao của Samsung lại có thể lọt ra ngoài thị trường sớm đến vậy? Nhiều chuyên gia nhận định đây có thể là một trong số những bản nguyên mẫu (prototype) dùng để thử nghiệm nội bộ, hoặc tệ hơn, đây chỉ là một cú lừa được dàn dựng công phu để săn lùng những nạn nhân nhẹ dạ.

Phiên bản Galaxy S26+ xuất hiện và được rao bán trên mạng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sự xuất hiện của chiếc máy 'lậu' này diễn ra trong bối cảnh Samsung đang đối mặt với làn sóng hủy đơn hàng đặt trước kỷ lục. Theo chuyên gia rò rỉ nổi tiếng @SPYGO19726, mục tiêu doanh số 34 triệu chiếc của gã khổng lồ Hàn Quốc đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Nguyên nhân chính đến từ sự thất vọng của người dùng khi Galaxy S26 series bị xem là một bản nâng cấp thiếu đột phá, cụ thể:

Galaxy S26 Ultra : Vẫn dậm chân với viên pin 5.000 mAh và gây tranh cãi dữ dội khi loại bỏ nam châm chuẩn Qi2, tước đi cơ hội sử dụng hệ sinh thái phụ kiện MagSafe tiện lợi.

: Vẫn dậm chân với viên pin 5.000 mAh và gây tranh cãi dữ dội khi loại bỏ nam châm chuẩn Qi2, tước đi cơ hội sử dụng hệ sinh thái phụ kiện MagSafe tiện lợi. Giá bán leo thang: Tại Hàn Quốc, giá dự kiến của S26 series sẽ tăng thêm khoảng 1,7 - 3,2 triệu đồng tùy phiên bản so với thế hệ tiền nhiệm.

Dù gây tranh cãi về phần cứng, Samsung vẫn kịp bù đắp bằng công nghệ Flex Magic Pixel OLED. Đây là tính năng 'Màn hình riêng tư' (Privacy Display) sử dụng trí tuệ nhân tạo để làm mờ nội dung khi nhìn từ các góc nghiêng. Với tính năng này, người ngồi cạnh sẽ không thể 'soi' được bạn đang nhắn tin hay làm gì trên điện thoại, trong khi trải nghiệm nhìn trực diện của chủ nhân vẫn đảm bảo độ sáng hoàn hảo.

Liệu công nghệ màn hình mới có đủ sức cứu vãn doanh số trước làn sóng tăng giá? Câu trả lời sẽ có tại sự kiện ra mắt chính thức sau 2 tuần nữa.