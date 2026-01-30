Hé lộ 'cú sốc giá' của các mẫu máy Galaxy S26

Càng gần ngày ra mắt, những thông tin rò rỉ về thế hệ flagship tiếp theo của Samsung càng khiến cộng đồng công nghệ 'đứng ngồi không yên'. Trái ngược với dự đoán thông thường, phiên bản cao cấp nhất Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ có mức giá dễ tiếp cận hơn so với tiền nhiệm.

Dòng Galaxy S26 sẽ giảm giá bản Ultra, tăng giá bản tiêu chuẩn? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE VERGE

Bước đi táo bạo của Samsung: Khai tử bộ nhớ 128 GB trên Galaxy S26

Theo chuyên gia tin đồn uy tín Roland Quandt, Samsung đang thực hiện một cuộc cải tổ lớn về cấu hình và giá bán tại thị trường châu Âu. Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phiên bản Galaxy S26 tiêu chuẩn.

Mẫu máy này dự kiến sẽ tăng giá khoảng 200 euro (khoảng 6,2 triệu đồng) so với bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, mức giá cao này đi kèm với một nâng cấp quan trọng là Samsung chính thức loại bỏ phiên bản 128 GB. Giờ đây, người dùng sẽ bắt đầu trải nghiệm với bộ nhớ khởi điểm từ 256 GB. Điều này đồng nghĩa với việc 'ngưỡng cửa' để sở hữu một chiếc Galaxy S26 đã bị đẩy lên cao hơn đáng kể.

Galaxy S26 Ultra bất ngờ giảm giá

Điểm gây bất ngờ nhất trong báo cáo lần này chính là Galaxy S26 Ultra. Trong khi các đối thủ đang có xu hướng tăng giá thiết bị cao cấp nhất, Samsung lại chọn cách làm ngược lại.

Dữ liệu rò rỉ cho thấy phiên bản Ultra tiêu chuẩn có thể sẽ rẻ hơn khoảng 100 euro (khoảng 3,1 triệu) so với Galaxy S25 Ultra. Thậm chí, biến thể 512 GB cũng được kỳ vọng sẽ có mức giá 'mềm' hơn, trong khi bản cao cấp nhất 1 TB sẽ giữ nguyên mức giá cũ. Đây được xem là đòn đánh trực diện của Samsung vào phân khúc siêu cao cấp nhằm giành giật thị phần từ đối thủ Apple.

Thế hệ Galaxy S26 Ultra sẽ được giảm giá? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Riêng đối với Galaxy S26+, mẫu máy này dự kiến sẽ giữ mức giá ổn định, tương đương với Galaxy S25+ ở cùng mức dung lượng 256 GB.

Dấu chấm hết cho đặc quyền 'gấp đôi bộ nhớ' khi đặt trước?

Một thông tin có thể khiến người hâm mộ hụt hẫng là việc Samsung có khả năng sẽ hủy bỏ chương trình nâng cấp bộ nhớ miễn phí dành cho khách hàng đặt trước. Đây vốn là chương trình khuyến mãi mang tính biểu tượng của hãng, cho phép người dùng mua bản 256 GB nhưng nhận về bản 512 GB mà không tốn thêm phí.

Lưu ý: Các mức giá này được ghi nhận tại thị trường Thụy Điển (nơi có thuế VAT cao). Khi về Việt Nam, bảng giá có thể thay đổi tùy theo chính sách thuế và các chương trình quà tặng riêng của đại lý.