Top 5 điện thoại chụp hình xuất sắc nhất năm 2025

Phong Đỗ
Phong Đỗ
28/01/2026 13:49 GMT+7

Dưới đây là danh sách 5 mẫu điện thoại có khả năng biến người dùng thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trong tích tắc.

Báo cáo mới nhất từ chuyên trang Consumer Reports vừa công bố danh sách 5 mẫu điện thoại có camera xuất sắc nhất thế giới. Cuộc đua giữa Samsung, Apple và Google chưa bao giờ khốc liệt đến thế khi các thiết bị này đang dần thay thế máy ảnh chuyên nghiệp.

Kết quả từ phòng thí nghiệm của chuyên trang này cho thấy một sự chuyển dịch mạnh mẽ, đó là camera điện thoại giờ đây không chỉ là thông số Megapixel (MP), mà là cuộc chiến của các thuật toán AI (trí tuệ nhân tạo) và khả năng quay phim chuẩn Hollywood.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Dẫn đầu bảng xếp hạng là mẫu flagship mới nhất của Samsung, thiết bị được đánh giá là toàn diện nhất thị trường di động hiện nay. Máy sở hữu camera chính 200 MP (cảm biến ISOCELL HP2, khẩu độ f/1.7) tích hợp AI và chống rung quang học.

Top 5 điện thoại chụp hình xuất sắc nhất năm 2025 - Ảnh 1.

Galaxy S25 Ultra đứng đầu về độ xuất sắc của camera

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SLASHGEAR

Điểm nhấn của 'nhà vua' mới nằm ở khả năng zoom quang học 10x không giảm chất lượng, quay video 8K/30 fps và chế độ Expert RAW cho phép tùy chỉnh khẩu độ giả lập từ f/1.4 đến f/16, phục vụ tối đa cho nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Google Pixel 9 Pro XL

Giữ vị trí á quân là đại diện đến từ Google, mẫu smartphone Pixel 9 Pro XL được đánh giá cao nhờ sức mạnh phần mềm và AI. Cụm camera gồm cảm biến chính 50 MP, góc siêu rộng 48 MP và tele 5x 48 MP được hỗ trợ bởi Gemini AI với các tính năng độc quyền như Magic Eraser (xóa vật thể), Add Me (thêm người vào ảnh) và Video Boost. Tuy nhiên, Consumer Reports lưu ý thiết bị này vẫn gặp một số vấn đề về nhiệt độ và lỗi nghiêng camera ngoài ý muốn.

Top 5 điện thoại chụp hình xuất sắc nhất năm 2025 - Ảnh 2.

Pixel 9 Pro XL chụp hình đẹp và được tích hợp AI

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NOTEBOOKCHECK

iPhone 16 Pro Max

Đáng chú ý, mẫu điện thoại cao cấp của Apple chỉ xếp ở vị trí thứ ba. Dù sở hữu nâng cấp mạnh mẽ với Camera Fusion 48 MP, khả năng quay video 4K/120fps chuẩn điện ảnh và hệ thống 4 micro studio, nhưng thiết bị vẫn bị điểm trừ từ nút Camera Control mới - tính năng bị nhiều người dùng phàn nàn là khó thao tác.

Top 5 điện thoại chụp hình xuất sắc nhất năm 2025 - Ảnh 3.

iPhone 16 Pro Max có mặt trong bảng xếp hạng những smartphone chụp hình đẹp nhất

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH APPLE INSIDER

Samsung Galaxy S24 Ultra

Mặc dù ra mắt từ năm 2024, Galaxy S24 Ultra vẫn là lựa chọn 'đáng tiền' với hiệu năng camera bền bỉ theo thời gian. Với cảm biến chính 200 MP (f/1.7), hỗ trợ quay video 8K/30 fps. Dù camera góc siêu rộng chỉ 12 MP (thấp hơn S25 Ultra), máy vẫn đáp ứng tốt nhu cầu nhiếp ảnh đa dụng với mức giá dễ tiếp cận hơn phiên bản kế nhiệm.

Lưu ý, mẫu thiết bị này được nhiều người dùng ghi nhận hiện tượng nhiễu hạt (noise) khi quay video thiếu sáng, độ trễ màn trập và khả năng lấy nét chậm trong một số tình huống video.

Top 5 điện thoại chụp hình xuất sắc nhất năm 2025 - Ảnh 4.

Galaxy S24 Ultra tuy cũ nhưng chụp hình vẫn 'chất'

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YAHOO FINANCE

Apple iPhone 15 Pro Max

Trong danh sách vẫn có sự góp mặt của chiếc điện thoại từng được sử dụng để quay phim điện ảnh 28 Years Later, iPhone 15 Pro Max hiện vẫn giữ vững phong độ về khả năng nhiếp ảnh.

Điểm nổi bật của thiết bị là cảm biến 48 MP Quad Bayer, hỗ trợ 7 tiêu cự linh hoạt và khả năng zoom quang 5x. Khả năng quay chụp thiếu sáng được cải thiện đáng kể so với dòng iPhone 14. Đây là thiết bị lý tưởng cho những người sáng tạo nội dung video bán chuyên.

Top 5 điện thoại chụp hình xuất sắc nhất năm 2025 - Ảnh 5.

iPhone 15 Pro Max vẫn giữ vững phong độ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Báo cáo từ Consumer Reports dựa trên dữ liệu thử nghiệm độc lập trong môi trường studio được kiểm soát, kết hợp với xác minh thực tế từ thị trường, mang đến cái nhìn khách quan cho người dùng trước khi quyết định nâng cấp thiết bị.

