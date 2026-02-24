Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Hé lộ công năng cực 'xịn' của lỗ bé xíu cạnh camera iPhone

Phong Đỗ
Phong Đỗ
24/02/2026 14:58 GMT+7

Nhiều người dùng vẫn chưa biết chiếc lỗ nhỏ bên cạnh camera sau iPhone sinh ra để làm gì?

Mỗi năm, Apple lại mang đến những chiếc iPhone ngày càng hoàn thiện. Để nhồi nhét một cấu hình 'khủng' vào thiết kế siêu mỏng nhẹ, hãng đã phải dùng đến nghệ thuật ngụy trang phần cứng bậc thầy. Và một trong những minh chứng rõ ràng nhất chính là hệ thống thu âm của máy.

Nếu soi kỹ mặt lưng iPhone, bạn sẽ thấy một lỗ nhỏ xíu nằm kế bên các ống kính (không phải cảm biến LiDAR có kích thước lớn hơn). Đó chính là một chiếc micro chuyên dụng.

Hé lộ công năng cực 'xịn' của chiếc lỗ bé xíu cạnh camera iPhone - Ảnh 1.

Chiếc lỗ bé xíu nằm ở mặt sau iPhone

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

iPhone có tới 4 micro

Kể từ đời iPhone XS trở đi, Apple đã âm thầm trang bị tới 4 chiếc micro trên mỗi thiết bị. Ngoài chiếc lỗ nhỏ ở mặt lưng, 3 chiếc còn lại được giấu cực kỳ tinh vi khi một chiếc nằm ở viền đen mép trên màn hình (khu vực tai thỏ/Dynamic Island), và hai chiếc còn lại nằm chìm trong dải lưới loa ở cạnh đáy.

Sức mạnh thực sự của hệ thống này nằm ở khả năng thu âm ba chiều. Từ năm 2018, Apple đã xác nhận 4 chiếc micro này giúp iPhone ghi lại âm thanh nổi (stereo) cực kỳ sống động khi quay video. Thậm chí, nếu bạn đang cầm trên tay một chiếc iPhone 16, hệ thống này còn hỗ trợ thu âm Spatial Audio, mang đến trải nghiệm âm thanh 3D chân thực như ngoài rạp.

Vậy tại sao lại phải đặt hẳn một chiếc micro hướng về phía sau? Nhiệm vụ của nó quan trọng hơn bạn nghĩ rất nhiều:

  • Bắt trọn âm thanh hiện trường: Khi sử dụng camera sau để quay phim, chiếc micro này sẽ ưu tiên thu âm thanh của các chủ thể đứng trước ống kính, đảm bảo mọi lời nói đều to, rõ và không bị nghẹt.
  • Bộ lọc 'ẩn': Khi gọi điện hoặc ghi âm, iPhone sẽ dùng chính luồng âm thanh từ chiếc lỗ này để phân tích môi trường, từ đó bóc tách và loại bỏ hoàn toàn các tạp âm ồn ào xung quanh, giữ lại giọng nói trong trẻo nhất của người dùng.

