Người hâm mộ GTA 6 đón tin vui vào mùa hè này

Theo Neowin, cộng đồng game thủ toàn cầu đã trải qua một thời gian dài 'đứng ngồi không yên' kể từ khi đoạn trailer đầu tiên của GTA 6 xuất hiện vào năm 2023. Ban đầu được hứa hẹn cho khung thời gian 2025, nhưng tựa game đã trải qua hai lần trì hoãn khiến niềm tin của người hâm mộ lung lay.

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính mới nhất, công ty mẹ Take-Two của Rockstar Games đã mang đến một tin vui, rằng mọi kế hoạch đang đi đúng hướng cho ngày phát hành 19.11.2026.

GTA 6 chuẩn bị phát hành cuối năm nay ẢNH: ROCKSTAR GAMES

GTA 6 hứa hẹn mùa hè rực lửa với chiến dịch truyền thông

Theo xác nhận từ nhà phát hành, chiến dịch marketing tổng lực cho GTA 6 sẽ chính thức khởi động vào mùa hè năm 2026 (khoảng tháng 6 - 8 năm nay).

Đại diện Take-Two tự tin tuyên bố: "Chúng tôi vô cùng tự tin khi bước vào năm tài chính 2027 - giai đoạn hứa hẹn sẽ mang tính đột phá cho cả Take-Two và toàn bộ ngành công nghiệp giải trí - được dẫn dắt bởi sự ra mắt vào ngày 19.11 của Grand Theft Auto 6".

Điều này đồng nghĩa với việc từ nay đến mùa hè, game thủ có thể sẽ không thấy thêm nhiều trailer hay thông tin nhỏ giọt nào khác. Tất cả đang được 'để dành' cho một cú nổ lớn vào giữa năm nay.

Bác bỏ tin đồn 'chỉ bán bản Digital'

Thời gian qua, cộng đồng xôn xao trước tin đồn GTA 6 sẽ loại bỏ hoàn toàn đĩa game vật lý để chuyển sang phát hành 100% kỹ thuật số (Digital). CEO của Take-Two, ông Strauss Zelnick, đã trực tiếp dập tắt lo ngại này.

"Đó không phải là kế hoạch của chúng tôi", ông Zelnick khẳng định ngắn gọn nhưng chắc nịch. Đây là tin vui lớn cho giới sưu tầm và những game thủ vẫn ưa chuộng cảm giác sở hữu đĩa game truyền thống.

Trong khi phiên bản tiền nhiệm GTA 5 vẫn đang 'hái ra tiền' với mốc doanh số kỷ lục 225 triệu bản, mọi sự chú ý đang đổ dồn về Vice City phiên bản mới.

Hiện tại, GTA 6 mới chỉ được xác nhận phát hành trên hai hệ máy console đời mới là PlayStation 5 và Xbox Series X/S. Nhưng vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về ngày ra mắt cho nền tảng PC hay các hệ máy khác như Nintendo Switch 2. Theo truyền thống của Rockstar, game thủ PC có thể sẽ phải chờ thêm một thời gian sau khi bản console lên kệ.