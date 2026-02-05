Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Game

Người hâm mộ GTA 6 đón tin vui vào mùa hè này

Phong Đỗ
Phong Đỗ
05/02/2026 19:46 GMT+7

Mùa hè 2026 sẽ bùng nổ với GTA 6, tuy nhiên game thủ PC lại tiếp tục bị 'bỏ quên'?

Theo Neowin, cộng đồng game thủ toàn cầu đã trải qua một thời gian dài 'đứng ngồi không yên' kể từ khi đoạn trailer đầu tiên của GTA 6 xuất hiện vào năm 2023. Ban đầu được hứa hẹn cho khung thời gian 2025, nhưng tựa game đã trải qua hai lần trì hoãn khiến niềm tin của người hâm mộ lung lay.

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính mới nhất, công ty mẹ Take-Two của Rockstar Games đã mang đến một tin vui, rằng mọi kế hoạch đang đi đúng hướng cho ngày phát hành 19.11.2026.

Người hâm mộ GTA 6 đón tin vui vào mùa hè này - Ảnh 1.

GTA 6 chuẩn bị phát hành cuối năm nay

ẢNH: ROCKSTAR GAMES

GTA 6 hứa hẹn mùa hè rực lửa với chiến dịch truyền thông

Theo xác nhận từ nhà phát hành, chiến dịch marketing tổng lực cho GTA 6 sẽ chính thức khởi động vào mùa hè năm 2026 (khoảng tháng 6 - 8 năm nay).

Đại diện Take-Two tự tin tuyên bố: "Chúng tôi vô cùng tự tin khi bước vào năm tài chính 2027 - giai đoạn hứa hẹn sẽ mang tính đột phá cho cả Take-Two và toàn bộ ngành công nghiệp giải trí - được dẫn dắt bởi sự ra mắt vào ngày 19.11 của Grand Theft Auto 6".

Điều này đồng nghĩa với việc từ nay đến mùa hè, game thủ có thể sẽ không thấy thêm nhiều trailer hay thông tin nhỏ giọt nào khác. Tất cả đang được 'để dành' cho một cú nổ lớn vào giữa năm nay.

Bác bỏ tin đồn 'chỉ bán bản Digital'

Thời gian qua, cộng đồng xôn xao trước tin đồn GTA 6 sẽ loại bỏ hoàn toàn đĩa game vật lý để chuyển sang phát hành 100% kỹ thuật số (Digital). CEO của Take-Two, ông Strauss Zelnick, đã trực tiếp dập tắt lo ngại này.

"Đó không phải là kế hoạch của chúng tôi", ông Zelnick khẳng định ngắn gọn nhưng chắc nịch. Đây là tin vui lớn cho giới sưu tầm và những game thủ vẫn ưa chuộng cảm giác sở hữu đĩa game truyền thống.

Trong khi phiên bản tiền nhiệm GTA 5 vẫn đang 'hái ra tiền' với mốc doanh số kỷ lục 225 triệu bản, mọi sự chú ý đang đổ dồn về Vice City phiên bản mới.

Hiện tại, GTA 6 mới chỉ được xác nhận phát hành trên hai hệ máy console đời mới là PlayStation 5 và Xbox Series X/S. Nhưng vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về ngày ra mắt cho nền tảng PC hay các hệ máy khác như Nintendo Switch 2. Theo truyền thống của Rockstar, game thủ PC có thể sẽ phải chờ thêm một thời gian sau khi bản console lên kệ.

Tin liên quan

Trụ sở Rockstar Games cháy nổ, GTA 6 lại dời lịch phát hành?

Trụ sở Rockstar Games cháy nổ, GTA 6 lại dời lịch phát hành?

Đã có vụ nổ lớn tại trung tâm phát triển Rockstar Games, liệu số phận siêu phẩm GTA 6 sẽ ra sao?

Khám phá thêm chủ đề

Rockstar Games Take-Two GTA 6 chiến dịch truyền thông game thủ Phát hành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận