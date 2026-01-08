Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Game

Google cho chơi thử game trước khi mua

Phong Đỗ
Phong Đỗ
08/01/2026 15:49 GMT+7

Cộng đồng game thủ Android sắp được chơi thử game 'bom tấn' trả phí không tốn một xu nhờ tính năng mới của Google.

Từ trước đến nay, việc bỏ tiền mua một tựa game giá cao trên Android luôn là một canh bạc. Người dùng thường e ngại việc bỏ tiền ra nhưng lại nhận về một sản phẩm không như ý, hoặc phải mạo hiểm dựa vào chính sách hoàn tiền trong 2 giờ vốn ít người biết đến. Tuy nhiên, rào cản này sắp được Google gỡ bỏ.

Tính năng 'Try before you buy' trên Google Play lộ diện

Các chuyên gia công nghệ vừa phát hiện những đoạn mã thú vị ẩn trong phiên bản Google Play Store v49.6.19-29. Theo đó, Google đang thử nghiệm tính năng có tên 'Try before you buy' (Thử trước khi mua).

Google sắp tung tính năng cho chơi thử game trả phí mà không tốn tiền - Ảnh 1.

Google sắp cho chơi thử game trước khi mua

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITAL TRENDS

Khác với các bản demo truyền thống (thường bị cắt giảm tính năng và là một ứng dụng riêng biệt), tính năng mới này cho phép người dùng tải và chơi phiên bản đầy đủ của trò chơi trong một khoảng thời gian giới hạn (ví dụ: 30 phút, 1 giờ hoặc tùy chỉnh theo nhà phát triển).

Các đoạn mã được tìm thấy ghi rõ: "Nhận trọn bộ trò chơi trong {trialDuration} giờ miễn phí" và "Thời gian bắt đầu tính khi bạn mở trò chơi".

Ngoài ra, còn có một điểm đáng giá nhất của 'Try before you buy' so với việc chơi bản demo. Theo các dữ liệu rò rỉ, nếu người dùng cảm thấy hài lòng sau thời gian chơi thử và quyết định mua game, toàn bộ tiến trình chơi sẽ được giữ nguyên. Thông báo từ hệ thống ghi rõ: "Tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại nếu bạn quyết định mua". Điều này giải quyết triệt để sự bất tiện hiện nay, khi người chơi thường phải 'cày' lại từ đầu nếu chuyển từ bản demo sang bản chính thức.

Động thái này của Google được đánh giá là bước đi khôn ngoan.

  • Với người dùng: Xóa bỏ rào cản tâm lý sợ phí tiền, dễ dàng tiếp cận các tựa game chất lượng cao (Premium) thay vì các game miễn phí nhưng ngập tràn quảng cáo (IAP).
  • Với nhà phát triển: Không cần tốn công sức xây dựng và duy trì một bản demo riêng biệt. Đồng thời, tính năng này giúp sản phẩm của họ dễ dàng tiếp cận khách hàng tiềm năng hơn.

Hiện tại, tính năng này vẫn đang ở dạng mã nguồn ẩn và chưa được Google công bố chính thức. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nó báo hiệu một tương lai sôi động hơn cho thị trường game trả phí trên Android.

