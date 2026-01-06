Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ

Trò chơi thử nghiệm độ bền bản lề smartphone gập

Loan Chi
Loan Chi
06/01/2026 19:31 GMT+7

Trò chơi Flappy Bird đã xuất hiện một biến thể là Foldy Bird với cách điều khiển chú chim bằng cách gập mở màn hình smartphone.

Trên mạng xã hội X, lập trình viên có biệt danh Rebane đã tung ra video về cách chơi Foldy Bird, một phiên bản tái tạo của tựa game Flappy Bird được thiết kế dành riêng cho điện thoại màn hình gập. Flappy Bird là trò chơi điều khiển chú chim bay tránh các chướng ngại vật và xuất hiện trên nền tảng iOS và Android do Nguyễn Hà Đông phát triển vào năm 2013. Tác giả cũng cung cấp đường liên kết để người dùng smartphone gập có thể truy cập và chơi thử.

Ý tưởng của Foldy Bird có vẻ thú vị khi biến hành động gập mở vật lý thành công cụ điều khiển, cho trải nghiệm chơi có phần chân thực và độc đáo hơn so với bản Flappy Bird truyền thống. Trò chơi này không yêu cầu chạm vào màn hình mà hoàn toàn dựa vào từng chuyển động vật lý của smartphone gập để giữ cho chú chim bay qua các chướng ngại vật liên tiếp.

Trò chơi Foldy Bird: Thử nghiệm độ bền bản lề smartphone gập mới lạ - Ảnh 1.

Foldy Bird chỉ chơi được trên smartphone gập và không cần tải về

Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Rebane cũng đưa ra cảnh báo người chơi Foldy Bird cần chịu trách nhiệm trên thiết bị của họ. Việc gập mở liên tục với tần suất cao trong trò chơi có thể tạo ra áp lực lớn lên cơ chế bản lề và màn hình OLED của smartphone. Các hãng sản xuất thường thử nghiệm smartphone gập để chịu được số lần gập mở rất lớn nhưng là trong điều kiện sử dụng thông thường. Đối với trò chơi Foldy Bird, người chơi có thể gập mở điện thoại từ 50 đến 80 lần/phút, hơn rất nhiều so với mức sử dụng bình thường.

Theo tính toán, nếu dành ra khoảng 10 phút mỗi ngày để chơi Foldy Bird, số lần gập mở có thể làm giảm tuổi thọ màn hình xuống dưới 1 năm so với kỳ vọng khoảng 4 - 5 năm nếu sử dụng thông thường. Bản lề không phải là bộ phận dễ gãy nhất, khi màn hình OLED linh hoạt mới chính là điểm dễ hư hỏng hơn nếu bị gập liên tục với tần suất cao.

