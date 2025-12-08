Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Smartphone siêu bền Honor X9d có giá từ 10 triệu đồng

Loan Chi
Loan Chi
08/12/2025 15:56 GMT+7

Chiếc smartphone Honor X9d vừa ra mắt tại Việt Nam sau khi công bố toàn cầu hồi cuối tháng 9.2025.

Honor X9d hướng tới người dùng cần thiết bị bền bỉ, pin lớn và cấu hình mạnh để xử lý nhu cầu đa nhiệm, giải trí cũng như công việc cơ bản. Máy sở hữu viên pin dung lượng lên tới 8.300 mAh, có thể duy trì hoạt động hơn 3 ngày cho các tác vụ cơ bản, cùng với đó là sạc nhanh 66W và sạc ngược cho thiết bị khác thông qua cổng Type-C.

Máy có màn hình AMOLED 6,79 inch độ phân giải 2.640 × 1.200 pixel, tần số quét 120 Hz và độ sáng đến 6.000 nit cho hiển thị sáng rõ, sắc nét kể xem dưới trời nắng. Về hiệu năng, Honor X9d dùng con chip Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 kết hợp GPU Adreno 810, bộ nhớ RAM tùy chọn từ 8 đến 12 GB và bộ nhớ trong 256 hoặc 512 GB. Máy được cài đặt sẵn hệ điều hành MagicOS được tùy biến dựa trên Android 15.

Smartphone siêu bền Honor X9d có giá từ 10 triệu đồng - Ảnh 1.

Honor X9d được hãng nhấn mạnh vào thời lượng pin và khả năng chống chịu bền bỉ

Ảnh: L.C

Hệ thống camera của Honor X9d gồm camera chính 108 MP có chống rung quang học (OIS), camera góc siêu rộng 5 MP ở mặt sau, mặt trước là camera selfie 16 MP đục lỗ trong màn hình. Máy hỗ trợ quay video 4K và nhiều tính năng AI tăng cường việc chụp cũng như chỉnh sửa ảnh.

Điểm nổi bật được hãng đề cập là Honor X9d sở hữu độ bền ấn tượng khi đạt chuẩn chống nước, chống bụi và chịu va đập cao với chứng nhận IP66, 68, 69 và IP69K. Hãng cho biết máy vẫn có thể hoạt động tốt dù rơi từ độ cao khoảng 2,5 m, phù hợp người dùng ưa các hoạt động ngoài trời, làm việc trong môi trường khắc nghiệt hoặc cần một chiếc điện thoại đáng tin cậy.

Tại Việt Nam, Honor X9d được bán ra với ba phiên bản màu là Vàng Bình Minh, Đen Bóng Đêm và Đỏ Đôn Hoàng, mức giá khởi điểm 9,99 triệu đồng với bộ nhớ 8+256 GB, 10,99 triệu cho 12+256 GB và 12+512 GB là 11,99 triệu đồng. Honor cũng giới thiệu gói bảo hành rơi vỡ màn hình 12 tháng, vào nước 12 tháng và bảo hành pin 24 tháng, 1 đổi 1 trong 100 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất cùng trả góp 0% lãi suất. Khách hàng thu cũ đổi mới hoặc là học sinh, sinh viên, tài xế công nghệ được ưu đãi thêm 500.000 đồng.

