Honor sắp tung thêm điện thoại có pin 10.000 mAh

Cuộc cách mạng về pin điện thoại dường như đang được Honor dẫn dắt. Chỉ ngay sau khi chiếc Honor Power 2 được chứng nhận với viên pin 10.000 mAh, thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy hãng này chưa dừng lại và đang âm thầm phát triển một thiết bị 10.000 mAh thứ hai.

Honor đang 'phổ cập' pin silicon-carbon cho cả dòng Power và GT

Chuyên gia rò rỉ nổi tiếng Digital Chat Station (DCS) vừa tiết lộ rằng model thứ hai này đã chính thức bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm tại Trung Quốc.

Theo DCS, viên pin của thiết bị mới này có dung lượng định mức là 36,88 Wh (khoảng 9.755 mAh), và dung lượng điển hình (thực tế) có thể đạt mốc 9.900 mAh, thậm chí là 10.000 mAh khi hoàn thiện. Thông tin này xuất hiện ngay sau khi Honor Power 2 được phát hiện trên cơ sở dữ liệu 3C của Trung Quốc với pin 9.886 mAh.

Honor GT 2 được đồn đoán sẽ có dung lượng pin lên tới 10.000 mAh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NOKIAMOB

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của công nghệ pin silicon-carbon đang cho phép các nhà sản xuất nhồi nhét dung lượng pin lớn hơn vào một thân máy mỏng hơn và Honor dường như đang tận dụng tối đa lợi thế công nghệ này.

Hiện vẫn chưa rõ danh tính của mẫu 10.000 mAh thứ hai, nhưng các báo cáo từ tháng 10 đã gợi ý về một chiếc Honor GT 2 với viên pin "hơn 9.000 mAh". Rất có thể đây chính là thiết bị mà DCS đang nhắc đến.

Dòng GT mới này được đồn đoán sẽ có cấu hình mạnh:

Honor GT 2 (bản thường): Có thể dùng chip Snapdragon 8 Elite (bản năm ngoái).

Có thể dùng chip Snapdragon 8 Elite (bản năm ngoái). Honor GT 2 Pro: Sẽ chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất của Qualcomm.

Sẽ chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất của Qualcomm. Tính năng khác: Cảm biến vân tay siêu âm 3D và khả năng kháng nước toàn diện (IP68/IP69).

Trong khi đó, chiếc Honor Power 2 (mẫu 10.000 mAh đầu tiên) được cho là sẽ nhắm vào phân khúc thấp hơn một chút, sử dụng chip MediaTek Dimensity 8500. Tuy nhiên, nó vẫn sở hữu thông số ấn tượng với màn hình LTPS OLED 6,79 inch (1.5K), thân máy chống rơi vỡ và đặc biệt là độ mỏng chỉ khoảng 8 mm dù mang trong mình viên pin khổng lồ.