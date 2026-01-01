Nội dung khiêu dâm xuất hiện tràn lan trên YouTube

Hệ thống kiểm duyệt của Google dường như đang gặp lỗ hổng lớn. Mới đây, một người dùng Reddit đã phanh phui việc hàng loạt tài khoản YouTube sử dụng hình ảnh khiêu dâm không che làm ảnh đại diện và hoạt động mạnh mẽ mà không bị 'đánh gậy'.

Lỗ hổng từ thanh tìm kiếm YouTube: Ai cũng có thể thấy

Sự việc bắt đầu khi thành viên coreynj trên Reddit phát hiện ra rằng người dùng có thể dễ dàng tìm thấy các tài khoản chứa nội dung đồi trụy chỉ bằng cách gõ các chuỗi ký tự vô nghĩa vào thanh tìm kiếm.

Kết quả trả về là hàng loạt kênh với ảnh đại diện trần trụi, không hề được che chắn. Nguy hiểm hơn, những hình ảnh này hiển thị công khai ngay cả khi người dùng chưa đăng nhập. Điều này đồng nghĩa với việc trẻ em hoặc người dùng vị thành niên hoàn toàn có thể vô tình nhìn thấy chúng khi lướt web mà không có bất kỳ rào cản xác minh độ tuổi nào.

YouTube ngập tràn các kênh có ảnh đại diện trần trụi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chiêu trò 'giấu hình' trong Playlist tinh vi

Không chỉ dừng lại ở ảnh đại diện, các kênh này còn sử dụng thủ thuật tinh vi để lách luật. Thay vì đăng tải trực tiếp video khiêu dâm (vốn dễ bị AI của Google quét và xóa), chúng tạo ra các danh sách phát (playlist).

Trong các playlist này, những đoạn video ngắn chứa nội dung người lớn (NSFW) hoặc hentai được kẹp xen kẽ giữa các video clip bình thường, vô thưởng vô phạt. Chiêu bài 'nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất' này giúp chúng tồn tại lâu hơn trước bộ lọc của YouTube. Ước tính, nhiều video dạng này đã thu hút hàng triệu lượt xem, và các kênh bẩn này sở hữu tới hơn 200.000 người theo dõi, hoạt động có tổ chức và liên kết chéo như một mạng lưới bot.

Từ khóa 'lách luật' và sự bất lực của Google?

Bên cạnh các ký tự lạ, cộng đồng mạng còn chỉ ra rằng các từ khóa như 'mmd r18' (hoạt hình 3D người lớn) hay 'see through try on haul' (thử đồ xuyên thấu) vẫn trả về vô số kết quả video hở hang, phản cảm mà chưa bị xử lý triệt để.

Sự việc này nổ ra ngay trong bối cảnh YouTube vừa thử nghiệm tính năng tự động làm mờ thumbnail cho nội dung nhạy cảm. Tuy nhiên, rõ ràng nỗ lực là chưa đủ khi mà ngay từ thứ gây ấn tượng đầu tiên là ảnh đại diện và thanh tìm kiếm vẫn còn quá nhiều sơ hở để nội dung độc hại tấn công người dùng. Hiện tại, Google vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về lỗ hổng nghiêm trọng này.