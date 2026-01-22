Trụ sở Rockstar Games cháy nổ, GTA 6 lại dời lịch phát hành?

Sáng 19.1, cộng đồng game thủ thế giới đã có một phen 'thót tim' khi thông tin về vụ nổ tại văn phòng Rockstar North xuất hiện trên các mặt báo địa phương. Đây được xem là 'trái tim' của hãng, nơi chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển series GTA đình đám.

Hiện trường vụ nổ lúc 5 giờ sáng

Theo Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Scotland, họ nhận được tin báo khẩn cấp vào lúc 5 giờ 2 phút sáng (giờ địa phương) về một sự cố tại tòa nhà trên đường Holyrood. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ bên trong phòng lò hơi của khu phức hợp studio.

Ngay lập tức, ba xe cứu hỏa cùng các đơn vị chuyên dụng đã được điều động đến hiện trường. Các nhân viên cứu hỏa mất hơn 4 giờ đồng hồ để đánh giá tình hình và gia cố các hư hại về mặt kết cấu của tòa nhà thương mại này. May mắn là không có thương vong nào được ghi nhận, lực lượng chức năng cũng đã rời đi vào lúc 9 giờ 21 phút sáng sau khi đảm bảo an toàn.

Rockstar Games chính thức lên tiếng

Trước làn sóng tin đồn về việc hư hại cơ sở vật chất có thể ảnh hưởng đến tiến độ làm việc, đại diện Rockstar Games đã nhanh chóng đưa ra phản hồi để trấn an dư luận và nhân viên.

Trả lời phỏng vấn IGN, phát ngôn viên của hãng xác nhận: "Vào sáng sớm 19.1 đã xảy ra sự cố ở một trong các lò hơi sưởi ấm tại Rockstar North. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã quan tâm, cũng như lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã có mặt kịp thời".

Quan trọng hơn, hãng khẳng định studio đã mở cửa trở lại ngay trong ngày: "Mọi người đều an toàn và studio của chúng tôi vẫn mở cửa và hoạt động bình thường".

GTA 6 có bị hoãn?

Sự cố này xảy ra vào thời điểm nhạy cảm đối với Rockstar. Studio tại Edinburgh là trung tâm phát triển cốt lõi của thương hiệu Grand Theft Auto (GTA). Bất kỳ sự gián đoạn vật lý nào tại đây cũng có thể gây ra hiệu ứng domino lên tiến độ ra mắt của GTA 6 - tựa game đang chịu sự soi xét gắt gao từ cả giới đầu tư lẫn người hâm mộ.

Trụ sở Rockstar Games gặp sự cố gây lo ngại GTA 6 bị trì hoãn ẢNH: ROCKSTAR GAMES

Trước đó, studio này cũng đã trải qua nhiều biến động nhân sự, gồm các cuộc biểu tình của nhân viên liên quan đến việc sa thải và các vấn đề về công đoàn.

Tuy nhiên, với tuyên bố "hoạt động bình thường" từ phía Rockstar và việc thiệt hại được xác định là hạn chế, người hâm mộ có thể thở phào nhẹ nhõm. Hãng không đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc thay đổi khung thời gian phát hành của GTA 6. Đến thời điểm hiện tại, mọi công đoạn phát triển vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch.