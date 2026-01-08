CEO Nvidia cân nhắc 'hồi sinh' card đồ họa cũ vì bão giá GPU

Tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng CES 2026 (đang diễn ra ở Mỹ), cộng đồng game thủ và giới công nghệ đổ dồn sự chú ý vào Nvidia không chỉ vì những siêu phẩm mới mà còn bởi cuộc khủng hoảng giá cả đang diễn ra. Trước câu hỏi hóc búa từ Tom's Hardware về việc liệu Nvidia có định tái khởi động dây chuyền sản xuất các dòng GPU cũ (sử dụng tiến trình cũ, dồi dào hơn) để giải quyết bài toán thiếu hụt và giá VRAM tăng cao hay không, ông Jensen Huang - CEO Nvidia đã có câu trả lời gây chú ý.

CEO Nvidia thừa nhận cơn khủng hoảng giá GPU ẢNH: NVIDIA BLOG

CEO Nvidia cân nhắc xoa dịu bão giá ngành GPU

Thay vì phủ nhận, ông Jensen Huang đã đưa ra một câu trả lời mở: "Vâng, có thể... và tùy thuộc vào thế hệ nào, chúng tôi cũng có thể mang công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) thế hệ mới nhất lên các GPU thế hệ trước".

Vị thuyền trưởng của Nvidia thừa nhận việc này "đòi hỏi khá nhiều công sức kỹ thuật" nhưng hoàn toàn "nằm trong khả năng thực hiện". Ông cam kết sẽ xem xét lại vấn đề này một cách nghiêm túc.

Từ câu trả lời của Jensen Huang, giới phân tích nhận định Nvidia đang cân nhắc hai hướng đi:

Tái sản xuất phần cứng cũ : Đây được xem là giải pháp 'chữa cháy' để lấp đầy khoảng trống phân khúc giá rẻ và tầm trung, nơi mà RTX 5000 series chưa thể chạm tới hoặc đang bị đội giá quá cao.

: Đây được xem là giải pháp 'chữa cháy' để lấp đầy khoảng trống phân khúc giá rẻ và tầm trung, nơi mà RTX 5000 series chưa thể chạm tới hoặc đang bị đội giá quá cao. Phổ cập công nghệ AI (DLSS 4.5): Đây là kịch bản khả thi hơn. Nvidia có thể đang tìm cách đưa các tính năng tăng tốc khung hình tiên tiến (như DLSS 4.5 vừa ra mắt) xuống các dòng card đời cũ như RTX 3000 hay thậm chí RTX 2000. Thực tế, DLSS 4.5 đã bắt đầu hỗ trợ hạn chế cho các dòng cũ, dù hiệu suất có thể giảm khoảng 20% so với chạy trên phần cứng mới, nhưng đây vẫn là một 'liều thuốc tăng lực' đáng giá.

Mặc dù câu trả lời của CEO Nvidia vẫn còn khá thận trọng và chưa có gì chắc chắn, nhưng nó là tín hiệu đáng mừng cho thấy hãng đã nhận thức rõ áp lực mà người dùng đang phải gánh chịu.

Hiện tại, giá của chiếc flagship RTX 5090 đang ở mức 'trên trời' (hơn 3.000 USD), kéo theo sự đắt đỏ của RTX 5080 và các mã thấp hơn. Sự bùng nổ của AI khiến chi phí sản xuất và giá thành RAM hệ thống tăng vọt, đẩy game thủ vào thế khó. Nếu Nvidia thực sự có thể tối ưu hóa phần mềm để các dòng card RTX 3000 hay 4000 cũ vẫn 'chiến' tốt các tựa game mới nhờ AI, đó sẽ là một bước đi xoa dịu hiệu quả trong bối cảnh hiện nay.