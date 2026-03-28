Vì sao lắp thêm SSD M.2 thứ hai lại 'bóp nghẹt' sức mạnh card đồ họa?

Bạn vừa chi một khoản tiền lớn để mua thêm ổ SSD M.2 NVMe dung lượng cao với hy vọng tăng tốc máy tính? Hãy cẩn trọng, bởi sự xuất hiện của thành viên mới này có thể vô tình đẩy chiếc card đồ họa (GPU) đắt giá của bạn vào tình trạng 'nghẽn cổ chai' băng thông mà không hề có bất kỳ thông báo lỗi nào.

Cuộc chiến giành giật 'làn đường' dữ liệu SSD và GPU

Để hiểu tại sao điều này xảy ra, hãy tưởng tượng các làn PCIe giống như các làn đường trên một xa lộ dữ liệu. Một chiếc GPU hiện đại thường cần tới 16 làn (x16) để hoạt động với công suất tối đa, trong khi mỗi ổ SSD M.2 cần 4 làn (x4).

Vấn đề nảy sinh khi hầu hết các dòng CPU và bo mạch chủ phổ thông hiện nay chỉ cung cấp một số lượng làn giới hạn (thường là 20 làn trực tiếp từ CPU). Khi lắp một GPU (16 làn) và một SSD chính (4 làn), con số đã chạm mốc 20. Nếu bạn cố tình 'nhồi nhét' thêm một ổ SSD thứ hai vào các khe cắm được thiết kế chia sẻ băng thông, hệ thống buộc phải thực hiện một cuộc 'cắt giảm' lớn là rút bớt 8 làn từ GPU để nhường chỗ cho SSD mới.

Tại sao thêm ổ cứng SSD lại khiến GPU bỗng dưng 'yếu đi' một nửa? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HOWTOGEEK

Cẩn thận với những bo mạch chủ 'đánh tráo' hiệu năng

Theo các chuyên gia phần cứng, tình trạng này đặc biệt phổ biến trên các dòng bo mạch chủ cao cấp. Để cung cấp thêm nhiều khe cắm M.2 tốc độ cao nối trực tiếp tới CPU nhằm giảm độ trễ, nhà sản xuất buộc phải thiết kế cơ chế chia sẻ. Khi lấp đầy khe M.2 phụ, card đồ họa của bạn sẽ bị hạ cấp từ x16 xuống còn x8 ngay lập tức.

Tuy nhiên, không phải lúc nào thảm họa cũng xảy ra. Nếu bạn tinh ý cắm ổ SSD thứ hai vào các khe cắm được quản lý bởi Chipset thay vì CPU, GPU của bạn sẽ vẫn giữ được toàn bộ 16 làn đường ưu tiên.

Nhưng đừng lo lắng, với các chuẩn giao tiếp hiện đại như PCIe 4.0 hay 5.0, băng thông của 8 làn (x8) vẫn cực kỳ lớn. Các bài kiểm tra hiệu năng thực tế cho thấy sự chênh lệch khung hình (FPS) khi chơi game giữa x16 và x8 chỉ rơi vào khoảng 1 - 3% - mức độ gần như không thể nhận ra bằng mắt thường.

Tuy nhiên, đối với những người dùng chuyên Render 3D chuyên nghiệp, huấn luyện mô hình AI hoặc xử lý các tập dữ liệu khổng lồ liên tục trao đổi giữa bộ nhớ hệ thống và bộ nhớ đồ họa, việc mất đi một nửa băng thông vật lý sẽ là một 'cú đánh' mạnh vào năng suất làm việc.

Lời khuyên từ chuyên gia

Trước khi quyết định nâng cấp lưu trữ, hãy tham khảo bản hướng dẫn sử dụng của bo mạch chủ. Nên tìm kiếm các từ khóa như 'Bandwidth sharing' hoặc 'PCIe bifurcation'. Việc hiểu rõ cấu trúc 'xa lộ' bên trong thùng máy sẽ giúp bạn tối ưu hóa được cả tốc độ lưu trữ lẫn sức mạnh đồ họa mà không phải đánh đổi bất kỳ điều gì.