4 bước giúp điện thoại Android cũ chạy mượt mà hơn

Nhiều người dùng thường than phiền về việc điện thoại Android càng sử dụng lâu năm thì càng chậm chạp. Thực tế, hệ điều hành này tích tụ khá nhiều 'rác' và các hiệu ứng thừa thãi sau thời gian dài sử dụng. Thay vì chấp nhận sống chung với sự trì trệ, hãy bắt tay vào việc thực hiện ngay quy trình 4 bước được chia sẻ từ các chuyên gia công nghệ giúp chiếc smartphone 'lột xác' một cách ngoạn mục.

1. Dọn dẹp không gian lưu trữ

Bước đầu tiên và quan trọng nhất chính là gỡ bỏ những ứng dụng đang 'ẩn thân' trên máy. Đó là những ứng dụng bạn chỉ dùng một lần (như quét mã QR tại nhà hàng) rồi bỏ quên. Việc để quá nhiều ứng dụng không sử dụng tới sẽ khiến hệ thống lãng phí tài nguyên để quản lý chúng. Hãy vào Cài đặt (Settings) > Lưu trữ (Storage) > Ứng dụng (Apps) và mạnh tay xóa bỏ những gì không cần thiết.

Tiếp theo, hãy dọn dẹp thư mục Downloads và chuyển các bộ sưu tập ảnh khổng lồ lên đám mây hoặc ổ cứng ngoài. Việc làm trống bộ nhớ lưu trữ sẽ tạo 'không gian thở' giúp CPU hoạt động hiệu quả hơn.

2. Xóa bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm (cache) giúp ứng dụng mở nhanh hơn, nhưng khi tích tụ quá lớn, nó lại trở thành gánh nặng. Đối với các ứng dụng ít sử dụng nhưng chiếm dụng nhiều dung lượng, bạn nên vào phần thông tin ứng dụng và chọn Xóa bộ nhớ đệm (Clear cache). Điều này giúp giải phóng đáng kể không gian lưu trữ mà không làm mất dữ liệu cá nhân.

3. Luôn cập nhật hệ điều hành Android

Đừng bao giờ bỏ qua các bản cập nhật hệ điều hành (OS) và ứng dụng trên Play Store. Các bản cập nhật không chỉ mang đến tính năng mới mà còn đi kèm các bản vá sửa lỗi hiệu năng và tăng cường bảo mật. Một hệ thống được cập nhật đầy đủ luôn vận hành trơn tru hơn một hệ thống lỗi thời.

4. Thủ thuật 'ép xung' cảm giác

Đây là mẹo đáng giá giúp điện thoại Android có cảm giác nhanh và mượt mà ngay lập tức. Hãy kích hoạt tùy chọn dành cho nhà phát triển (truy cập vào Cài đặt (Settings) > Thông tin điện thoại (About phone) > chạm 7 lần vào dòng Số hiệu bản tạo (Build number).

Trong menu ẩn này, hãy tìm đến 3 thông số Tỷ lệ hình động cửa sổ (Window animation scale), Tỷ lệ hình động chuyển đổi (Transition animation scale) và Tỷ lệ thời lượng của trình tạo hiệu ứng (Animator duration scale). Hãy thay đổi tất cả từ mức mặc định 1x về 0.5x. Thao tác này sẽ rút ngắn thời gian hiển thị các hiệu ứng chuyển cảnh, khiến mọi cú chạm và mở ứng dụng trở nên chớp nhoáng, loại bỏ cảm giác chờ đợi.

Chỉ với 5 phút thực hiện, chiếc điện thoại Android cũ kỹ sẽ được tiếp thêm sức mạnh, giúp bạn duy trì trải nghiệm tốt nhất mà chưa cần phải nghĩ đến việc đổi máy mới.