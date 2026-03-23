5 ứng dụng âm thầm làm chậm điện thoại Android

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao chiếc smartphone Android từng rất mượt mà nay lại trở nên ì ạch, dù bộ nhớ vẫn còn trống? Câu trả lời có thể nằm ngay ở những ứng dụng bạn vẫn mở hằng ngày.

Theo đó, hiệu năng của một chiếc điện thoại phụ thuộc rất lớn vào cách các ứng dụng quản lý RAM và CPU. Đối với những thiết bị có RAM dưới 8 GB, việc cài đặt các ứng dụng 'ngốn' tài nguyên là một gánh nặng thực sự. Dưới đây là 5 cái tên phổ biến nhất nhưng lại chính là 'kẻ thù' của tốc độ hoạt động.

1. TikTok

TikTok nổi tiếng với khả năng lướt video không độ trễ. Để làm được điều này, ứng dụng liên tục tải trước (cache) một lượng dữ liệu khổng lồ. Chưa kể, việc xem video ở tốc độ khung hình 60 FPS cũng đòi hỏi CPU phải hoạt động hết công suất để xử lý hình ảnh. Kết quả là điện thoại Android nóng lên nhanh chóng và các tác vụ khác bắt đầu bị đình trệ.

Giải pháp lúc này hãy thử chuyển sang TikTok Lite để tiết kiệm tài nguyên của máy.

2. Google Photos

Dù được cài đặt sẵn, nhưng Google Photos không đơn thuần là nơi lưu trữ hình ảnh. Nó là một dịch vụ đám mây hoạt động liên tục. Mỗi khi bạn chụp một tấm hình, ứng dụng sẽ chạy ngầm để đồng bộ hóa, lập chỉ mục và tiêu tốn đáng kể băng thông cũng như hiệu suất CPU. Nếu đang bật tính năng sao lưu tự động, đừng ngạc nhiên khi thấy máy đôi khi bị khựng lại một cách khó hiểu.

3. Spotify

Spotify có cơ chế lưu trữ đệm 'nặng nề' để đảm bảo nhạc không bị ngắt quãng. Tuy nhiên, nếu điện thoại Android đang trong tình trạng sắp cạn bộ nhớ, cơ chế này sẽ phản tác dụng, gây ra hiện tượng đơ lag cho toàn hệ thống. Đặc biệt, với các máy chỉ có bộ nhớ RAM vỏn vẹn 4 GB, việc quản lý hàng ngàn tệp nhạc ngoại tuyến là một thử thách quá sức.

4. Google Maps

Google Maps là ứng dụng khá 'tham lam', chúng sử dụng đủ thứ từ dữ liệu GPS, mạng di động cho đến dung lượng CPU để cập nhật vị trí thời gian thực. Việc xóa bộ nhớ đệm thậm chí còn khiến máy chậm hơn vì ứng dụng phải tải lại dữ liệu bản đồ từ đầu. Đây là ứng dụng mà bạn chỉ nên bật khi thực sự cần thiết nếu muốn duy trì tốc độ cho thiết bị.

5. Instagram

Giống như Facebook hay Snapchat, Instagram là một 'hố đen' tiêu thụ dữ liệu. Việc tải trước các video Reels và vô số thông báo đẩy (push notification) không chỉ làm cạn kiệt pin mà còn khiến bộ vi xử lý phải 'thức giấc' liên tục. Điều này không chỉ làm chậm máy mà còn khiến trải nghiệm người dùng trở nên nặng nề hơn theo thời gian.

Lời kết

Nếu điện thoại Android đang có dấu hiệu 'hụt hơi', việc gỡ bỏ hoặc hạn chế quyền chạy nền của 5 ứng dụng trên là cách nhanh nhất để hồi sinh thiết bị. Đôi khi, một chút thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng cũng đủ để chiếc điện thoại cũ hoạt động mượt mà như mới.