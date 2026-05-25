Vì sao điện thoại Galaxy A rẻ hơn nhiều so với Galaxy S?

Samsung đã khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực sản xuất smartphone Android nhờ những tính năng độc đáo như Secure Folder, Air Actions hay Private Share. Hơn nữa, việc tích hợp trong hệ sinh thái nhà thông minh của Samsung cũng là một điểm cộng lớn. Tuy nhiên, khi tìm mua điện thoại Samsung, người dùng thường gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa các dòng Galaxy A, S và Z.

Galaxy S gây ấn tượng mạnh với những tính năng cao cấp ẢNH: KHƯƠNG NHA

Với các sản phẩm gập như Galaxy Z Fold7, dòng Galaxy Z được cho là dễ dàng nhận diện nhất. Trong khi đó, dòng Galaxy S được trang bị công nghệ tiên tiến nhất, còn dòng Galaxy A hướng đến người dùng phổ thông - những người tìm kiếm giá trị tốt nhất cho số tiền bỏ ra.

Trên trang web của Samsung, dòng Galaxy A có 6 mẫu điện thoại với giá từ 199,99 USD đến 549,99 USD. Ngược lại, dòng Galaxy S có mẫu rẻ nhất là Galaxy S25 FE với giá 649,99 USD và mẫu đắt nhất là Galaxy S26 Ultra 1 TB với giá 1.599,99 USD. Công ty cũng cung cấp một số tùy chọn hàng tân trang, như Galaxy S23, với giá khởi điểm từ 439 USD, thậm chí rẻ hơn cả Galaxy A57 5G.

Galaxy A và Galaxy S khác nhau ở đâu?

Mặc dù dòng Galaxy S có dung lượng pin nhỏ hơn, chúng vẫn mang lại hiệu suất năng lượng ấn tượng. Chẳng hạn, Galaxy A55 5G có pin 5.000 mAh với thời gian phát video lên đến 28 giờ, trong khi Galaxy S25 với pin 4.000 mAh lại có thời gian phát video 29 giờ, điều đó cho thấy chip trên Galaxy S25 hoạt động hiệu quả hơn với mức tiêu thụ pin thấp hơn.

Khi các dòng điện thoại chủ lực của Samsung tiếp tục phát triển, dòng Galaxy A cũng không ngừng được nâng cấp. Năm 2016, Galaxy S7 trở thành mẫu điện thoại đầu tiên đạt chứng nhận IP68 và chỉ một năm sau, tiêu chuẩn này đã được áp dụng cho toàn bộ dòng Galaxy A. Gần đây, khả năng sạc nhanh cũng đã được bổ sung cho cả hai dòng sản phẩm.

Nhưng các mẫu Galaxy A cũng không hề kém cạnh dù giá rẻ hơn nhiều ẢNH: SAMSUNG

Năm 2026, Samsung ra mắt Galaxy A57 5G gây ấn tượng với camera và các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mà trước đây chỉ có trên dòng S. Mặc dù giá không còn rẻ như các thế hệ trước, nhưng Galaxy A57 cung cấp nhiều tính năng cạnh tranh, cho phép sản phẩm đối đầu trực tiếp với các mẫu dòng S đời cũ.

Khi lựa chọn giữa dòng Galaxy S và A, người dùng cần xem xét các yếu tố như mục đích sử dụng, lối sống và ngân sách. Nếu không cần đến bút S Pen, sạc không dây hay chip xử lý mạnh mẽ, dòng Galaxy A có thể là lựa chọn hợp lý cho các hoạt động thông thường như lướt web, mạng xã hội và nhắn tin. Đối với những ai muốn một chiếc điện thoại cao cấp với camera xuất sắc nhưng ngân sách hạn chế, Galaxy S24 Ultra vẫn là một lựa chọn tốt sau hai năm, trong khi phiên bản Galaxy S24 cơ bản có thể không còn cạnh tranh như trước.

Cuối cùng, nếu có khả năng tài chính, các mẫu điện thoại dòng Galaxy S mới nhất sẽ đảm bảo hiệu suất mạnh mẽ nhất, trở thành một khoản đầu tư tốt cho tương lai khi công nghệ ngày càng phát triển.