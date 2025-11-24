Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Chiếc Galaxy A mạnh nhất từng bị 'khai tử' sắp tái xuất

Kiến Văn
Kiến Văn
24/11/2025 14:37 GMT+7

Sau khi ra mắt Galaxy A73 vào năm 2022, Samsung lặng lẽ dừng sản xuất dòng Galaxy A7x mạnh nhất của dòng Galaxy A.

Tuy nhiên, báo cáo mới từ PhoneArena cho thấy những dấu hiệu về việc Samsung đang có kế hoạch hồi sinh dòng Galaxy A7x khi một chiếc điện thoại Galaxy A mới xuất hiện trên Geekbench. Dữ liệu được phát hiện bởi Abhishek Yadav chỉ ra rằng thiết bị mang số model SM-A776B nhiều khả năng là Galaxy A77 - phiên bản tiếp theo của dòng Galaxy A7x.

Chiếc Galaxy A mạnh nhất từng bị khai tử sắp tái xuất - Ảnh 1.

Galaxy A73 được ra mắt vào năm 2022

ẢNH: SAMSUNG

Nếu thông tin chính xác, Galaxy A77 trở thành chiếc smartphone Galaxy A7x đầu tiên kể từ sau khi Galaxy A73 ra mắt cách nay gần 4 năm. Thiết bị thử nghiệm trang bị chip Exynos chưa được công bố, với CPU 10 nhân và GPU Xclipse 940 tương tự chip Exynos 2400 và 2400e. Điều đó cho thấy Samsung muốn Galaxy A77 trở thành chiếc smartphone tầm trung với khả năng xử lý đồ họa mạnh mẽ.

Geekbench ghi nhận thiết bị chạy Android 16 với RAM 8 GB và hướng đến phân khúc tầm trung. Tuy nhiên, điểm số hiệu năng lại cao hơn Galaxy A56 - chiếc Galaxy A mạnh nhất hiện tại. Nhiều khả năng Galaxy A77 sẽ có giá và hiệu năng nằm giữa Galaxy A57 (sắp ra mắt) và Galaxy S25 FE.

'Át chủ bài' của dòng Galaxy A

Ở thời điểm hiện tại, Samsung vẫn chưa xác nhận về sự xuất hiện của Galaxy A77, tuy nhiên sản phẩm được cho là ra mắt cùng Galaxy A57 - vốn dự kiến xuất hiện vào mùa xuân năm 2026. Khi đó, Galaxy A77 sẽ đối đầu trực tiếp với iPhone 17e và Pixel 10A - smartphone cùng phân khúc cũng dự kiến ra mắt vào cùng thời điểm.

Được biết, việc Samsung khai tử dòng Galaxy A7x trước đây là nhằm tinh giản danh mục sản phẩm đồ sộ của hãng. Tuy nhiên, khi smartphone cao cấp ngày càng đắt đỏ, phân khúc tầm trung cao cấp trở nên hấp dẫn hơn, mở ra cơ hội để Samsung lấp đầy khoảng trống này bằng Galaxy A77.

Nếu ra mắt, đây có thể là chiếc Galaxy A tầm trung có hiệu năng tốt nhất mà Samsung từng sản xuất, đồng thời hứa hẹn cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Tin liên quan

Samsung trình làng Galaxy A series tầm trung mới tại Việt Nam

Samsung trình làng Galaxy A series tầm trung mới tại Việt Nam

Bộ ba Galaxy A series mới gồm: Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G và Galaxy A26 5G vừa chính thức trình làng tại Việt Nam, với điểm nhấn là tập trung vào các tính năng AI (trí tuệ nhân tạo).

Khám phá thêm chủ đề

Galaxy A Samsung điện thoại tầm trung Galaxy A77 Geekbench
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận