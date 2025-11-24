Chiếc Galaxy A mạnh nhất từng bị 'khai tử' sắp tái xuất

Tuy nhiên, báo cáo mới từ PhoneArena cho thấy những dấu hiệu về việc Samsung đang có kế hoạch hồi sinh dòng Galaxy A7x khi một chiếc điện thoại Galaxy A mới xuất hiện trên Geekbench. Dữ liệu được phát hiện bởi Abhishek Yadav chỉ ra rằng thiết bị mang số model SM-A776B nhiều khả năng là Galaxy A77 - phiên bản tiếp theo của dòng Galaxy A7x.

Galaxy A73 được ra mắt vào năm 2022 ẢNH: SAMSUNG

Nếu thông tin chính xác, Galaxy A77 trở thành chiếc smartphone Galaxy A7x đầu tiên kể từ sau khi Galaxy A73 ra mắt cách nay gần 4 năm. Thiết bị thử nghiệm trang bị chip Exynos chưa được công bố, với CPU 10 nhân và GPU Xclipse 940 tương tự chip Exynos 2400 và 2400e. Điều đó cho thấy Samsung muốn Galaxy A77 trở thành chiếc smartphone tầm trung với khả năng xử lý đồ họa mạnh mẽ.

Geekbench ghi nhận thiết bị chạy Android 16 với RAM 8 GB và hướng đến phân khúc tầm trung. Tuy nhiên, điểm số hiệu năng lại cao hơn Galaxy A56 - chiếc Galaxy A mạnh nhất hiện tại. Nhiều khả năng Galaxy A77 sẽ có giá và hiệu năng nằm giữa Galaxy A57 (sắp ra mắt) và Galaxy S25 FE.

'Át chủ bài' của dòng Galaxy A

Ở thời điểm hiện tại, Samsung vẫn chưa xác nhận về sự xuất hiện của Galaxy A77, tuy nhiên sản phẩm được cho là ra mắt cùng Galaxy A57 - vốn dự kiến xuất hiện vào mùa xuân năm 2026. Khi đó, Galaxy A77 sẽ đối đầu trực tiếp với iPhone 17e và Pixel 10A - smartphone cùng phân khúc cũng dự kiến ra mắt vào cùng thời điểm.

Được biết, việc Samsung khai tử dòng Galaxy A7x trước đây là nhằm tinh giản danh mục sản phẩm đồ sộ của hãng. Tuy nhiên, khi smartphone cao cấp ngày càng đắt đỏ, phân khúc tầm trung cao cấp trở nên hấp dẫn hơn, mở ra cơ hội để Samsung lấp đầy khoảng trống này bằng Galaxy A77.

Nếu ra mắt, đây có thể là chiếc Galaxy A tầm trung có hiệu năng tốt nhất mà Samsung từng sản xuất, đồng thời hứa hẹn cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong cùng phân khúc.