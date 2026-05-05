Galaxy S27 Ultra khai tử cụm 4 camera, hồi sinh 'vũ khí' huyền thoại?

Theo SamMobile, Samsung đang chuẩn bị cho một cuộc đại tu lớn nhất lịch sử trên dòng flagship cao cấp nhất của mình. Galaxy S27 Ultra không chỉ gây sốc khi cắt giảm số lượng ống kính mà còn sở hữu những công nghệ có thể định nghĩa lại chuẩn mực nhiếp ảnh di động.

Galaxy S27 Ultra sắp có bước chuyển mình lớn

Trong nhiều năm qua, cụm 4 camera hầm hố đã trở thành biểu tượng nhận diện đặc quyền của dòng Ultra. Thế nhưng, các báo cáo mới nhất từ chuỗi cung ứng cho thấy Galaxy S27 Ultra sẽ chỉ còn 3 ống kính.

Việc loại bỏ camera tele 3x vật lý được cho là để nhường chỗ cho khả năng zoom kỹ thuật số (crop) siêu chất lượng từ cảm biến chính. Sự thay đổi này không chỉ giúp tối ưu không gian bên trong cho các linh kiện mới như vòng nam châm sạc không dây Qi2, mà còn đánh dấu sự trở lại của một tính năng đáng giá là khẩu độ biến thiên (Variable Aperture).

Samsung sắp có thay đổi lớn với hệ thống camera của mẫu Galaxy S27 Ultra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Nếu như trước đây Galaxy S9 chỉ có 2 mức khẩu độ cố định, thì S27 Ultra được kỳ vọng sẽ mang đến hệ thống linh hoạt với nhiều nấc điều chỉnh hơn. Tính năng này cho phép ống kính tự co giãn như con ngươi mắt người, khép nhỏ để lấy nét sâu khi chụp phong cảnh và mở rộng tối đa để 'nuốt' ánh sáng khi chụp đêm.

Kết hợp cùng cảm biến 200 MP ISOCELL HP6 và công nghệ LOFIC, thiết bị có thể xử lý các vùng ngược sáng cực gắt mà không làm mất chi tiết - Galaxy S27 Ultra hứa hẹn sẽ khiến các đối thủ, trong đó có cả iPhone 18 Pro, phải dè chừng trong cuộc đua nhiếp ảnh vào năm sau.

Không chỉ dừng lại ở camera sau, Samsung còn đang tính đưa công nghệ quét khuôn mặt 3D lên mặt trước, biến Galaxy S27 Ultra thành một thiết bị bảo mật chuẩn xác tương tự Face ID của Apple. Với những nâng cấp mang tính 'lột xác' này, gã khổng lồ Hàn Quốc đang ngầm khẳng định rằng số lượng camera không còn là thước đo, mà chất lượng thực thụ và trải nghiệm thông minh mới là chìa khóa thống trị thị trường.