Galaxy S27 có thể vượt xa giới hạn pin hiện tại của Samsung

Mặc dù Samsung có lý do chính đáng cho việc này, nó đã khiến công ty làm mất lòng người hâm mộ, đặc biệt trong bối cảnh thị trường Trung Quốc chứng kiến ngày càng nhiều mẫu smartphone có pin Si/C. Thậm chí, một số sản phẩm đã có dung lượng pin lên đến 10.000 mAh.

Điện cực dương làm từ silicon có thể chứa lượng ion liti nhiều gấp 10 lần ẢNH: WCCFTECH

Giờ đây, báo cáo mới nhất cho thấy Samsung có thể đã tìm ra bí quyết để cải thiện tuổi thọ của pin Si/C. Báo cáo cho thấy, Galaxy S27 có thể sẽ được trang bị loại pin này, với dung lượng vượt trội so với mức 5.000 mAh tiêu chuẩn trên các mẫu Galaxy S Ultra.

Pin Si/C có một số điểm khác biệt so với pin lithium-ion truyền thống, chủ yếu ở cực dương khi được làm từ vật liệu composite silicon-carbon cấu trúc nano giúp tăng khả năng chống nứt vỡ. Cực dương này có khả năng chứa lượng ion lithium gấp 10 lần so với than chì, cho phép tăng dung lượng pin và giảm kích thước tổng thể. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của loại pin này là tuổi thọ thấp hơn so với pin lithium-ion.

Nỗ lực phát triển pin Si/C của Samsung

Vào cuối năm 2025, Samsung SDI được cho là đã thử nghiệm pin Si/C hai cell với dung lượng 20.000 mAh, trong đó cell chính có dung lượng 12.000 mAh và cell phụ 8.000 mAh. Tuy nhiên, cell này chỉ đạt 960 chu kỳ sạc, thấp hơn mục tiêu 1.500 chu kỳ mà Samsung đặt ra, buộc công ty phải nghiên cứu các cell có dung lượng thấp hơn.

Hiện tại, Samsung đang thử nghiệm các viên pin 18.000 mAh và 12.000 mAh, kết hợp với viên pin 6.800 mAh và 5.200 mAh. Theo thông tin từ Schrödinger, các kỹ sư của Samsung đang tích cực nghiên cứu lại các lớp phân tách, kiến trúc xếp chồng và phần mềm quản lý pin nhằm kéo dài tuổi thọ của pin Si/C lên đến 1.500 chu kỳ sạc. Nguồn tin này cũng cho biết một chiếc smartphone sử dụng công nghệ Si/C đang được chuẩn bị và Galaxy S27 Ultra có khả năng sẽ là thiết bị được trang bị pin Si/C.

Samsung đã duy trì dung lượng pin 5.000 mAh trong các smartphone của mình gần một thập kỷ, với Galaxy A9 Pro là một trong những mẫu đầu tiên sở hữu dung lượng này khi ra mắt năm 2016. Với thời gian và nguồn lực mà Samsung đã đầu tư vào việc phát triển pin Si/C, người dùng hy vọng công nghệ mới sẽ mang lại những cải tiến đáng kể, tránh lặp lại những vấn đề đã xảy ra với Galaxy Note 7.